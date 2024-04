FC Barcelona plant weiter mit Jonathan Carlsbogård

Seit 2022 spielt Jonathan Carlsbogård für den FC Barcelona. Jetzt haben sich Spieler und Verein auf eine vorzeitige Vetragsverlängerung geeinigt.

Im Sommer 2022 verließ Jonathan Carlsbogård den TBV Lemgo-Lippe und die Handball-Bundesliga in Richtung Spanien und schloss sich dem katalanischen Top-Klub FC Barcelona an. Nach nur zwei Jahren verlängerte der Schwede nun seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag langfristig.

Der Schwede, der eine feste Größe im Mittelblock von Carlos Ortega ist, wird damit bis zum Sommer 2028 das Trikot der Katalanen überstreifen. "Ich freue mich sehr darüber, meinen Vertrag zu verlängern", so Carlsbogård, der sich im Verein und in der Stadt wohlfühlt, in einer offiziellen Meldung des Klubs.

Gerüst bleibt bestehen

Mit der Verlängerung von Carlsbogård treibt der FC Barcelona seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter vorran. So konnte der Champions-League-Teilnehmer bereits die Arbeitspapiere von Timothey N'Guessan sowie von Luís Frade (2026) und Petar und Djordje Cikusa (2027) verlängern. Auch Barcelonas Trainer Carlos Ortega wird weiter sein Amt ausführen.

FC Barcelona auf Titeljagd

"Ich bin nach Barça gekommen, um alle Titel zu gewinnen, und das ist auch das Ziel für die letzten beiden Monate der Saison", so Carlsbogård, der mit seinem Team bereits vier Titel in der laufenden Spielzeit gewinnnen konnte. Zuvor hatte man den katalanischen und den iberischen Supercup (zwischen den Topteams aus Spanien und Portugal) sowie den Copa de España, der Nachfolger der Copa Asobal wurde im Dezember zwischen Meister und Vizemeister ausgespielt.

Beim IHF Super Globe musste man sich nach einer Halbfinalniederlage gegen die Füchse Berlin mit Rang 3 begnügen, doch zwei Titelchancen hat Barca noch. Am 25. April auswärts und am 2. Mai im heimischen Palau Blaugrana kämpft man gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Truckscout24 Final4 in Köln (08./09.06.24). Eine Woche zuvor kämpft man auch in einem Final8-Turnier um den Pokalwettbewerb Copa del Rey.