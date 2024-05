FC 24 vs. FIFA 23: Wo sehen die BVB-Stars besser aus?

Gregor Kobel

An der Frisur hat EA SPORTS nicht gerüttelt. Wäre wohl auch zwecklos, sie klebt noch immer eng am Schädel fest. Ansonsten wurde das digitale Gesicht etwas geschmälert, was dem realen Gregor Kobel näher kommt. Wirklich gut ist das Alter Ego des Schweizers aber auch in FC 24 nicht gelungen - trotzdem 1:0 für FC 24. kicker eSport/EA SPORTS