FC 24 ausgetrickst: So kommt Modric doch ins Erzgebirge

Kreative Gehaltsmanöver und ein virtueller Transfercoup: So holt ihr Weltstars wie Luka Modric trotz Budgetgrenzen und Spiellogik in euren Verein - mit einem simplen Trick.

Es ist gar nicht so leicht, Modric in FC 24 ins Erzgebirge zu holen. Wie es klappt, zeigen wir. kicker eSport

Kündigung! So danken es virtuelle Zweitliga-Klubs, wenn der ambitionierte Hobbymanager große Altstars für ihr Karriereende in den FC-24-Verein holt. Das Klubgefüge könne beschädigt werden, weil Luka Modric märchenhaft viel Gehalt bekäme - im Vergleich zu den Drittliga-Aufsteigern. Ob ein Omar Sijaric wohl meckern würde, wenn er künftig Pässe von Modric bekommt? Zumindest im virtuellen Verein hat die Führung damit Bauchschmerzen. Aber die Argumentation des Vorstands gibt uns Spielraum für einen einfachen Trick.

Den Frust muss man als virtueller Manager aber erst mal wegschieben: Mit Erzgebirge Aue aus der dritten Liga ungeschlagen aufgestiegen, die Mannschaft verjüngt und Talente entwickelt - nächstes Ziel Bundesliga. Und dann die Entlassung.

Augen zu und durch: Mit Modric wird nicht lang verhandelt: Was der Kroate will, kriegt er! kicker eSport

Denn mit frischem Budget und Ambitionen fragt man doch mal bei den virtuell gealterten Weltstars an. Man ist sich einig, Modric bekommt seine Spielzeit und auch beim Gehalt wird nicht verhandelt: Was der Kroate will, bekommt er.

24.500 Euro sind dem Vorstand eine Kündigung wert

Das passt EA SPORTS aber nicht: Wie unlogisch - meint das Spiel: Ein altgedienter Weltstar, der für Geld in eine schwächere Liga wechselt, wo er der größte Star ist? Als ob sowas im echten Leben passieren würde…

24.500 Euro pro Woche will Modric haben - er kommt vereinslos im Sommer 2024 und für das Klub-Budget ist das ein Klacks. Allerdings ist die Diskrepanz zu einem Linus Rosenlöcher mit 1.000 Euro Gehalt für das Spiel zu groß. Ein Glück für uns: Der FC-24-Karrieremodus ist letztlich nur eine Tabelle mit Zahlen in schönen Grafiken. Und die dort programmierten Mechaniken können wir (aus)nutzen.

Schauen wir uns in der Welt der ablösefreien Altstars um, wird in FC24 deutlich: Eine ganze Galerie wie noch zu FIFA 23-Zeiten bekommen wir nicht voll. Ein Thomas Müller verlängert lebensnah direkt mit dem FC Bayern, Ronaldo und Messi sind in ihren neuen Ligen gebunden.

So trickst ihr FC 24 aus

Damit zu unserem Trick mit den Zahlen. Der Vorstand bemängelt die große Diskrepanz zwischen den Gehältern. Was wäre also, wenn wir uns mit anderen ablösefreien Altstars "hochhandeln"? Da fällt ein gewisser Sergio Ramos ins Auge. Eigenes Körpermodell in FC, großartige Defensiv-Werte und immer im Weg, wenn er es sein muss. Gehaltsforderung: 9.000 Euro. Das ist dann nicht mehr so weit weg von den Neuverpflichtungen im letzten Jahr wie die 24.000.

Modric mit den neuen Veilchen-Kollegen Cuadrado und Ramos. kicker eSport

Ramos kommt, kurzes Bangen: Segnet der Vorstand den Deal ab? Ja! Dann weiter: Der nächste auf der Einkaufsliste könnte Juan Cuadrado sein, schnell und dribbelstark. Seine Gehaltsforderung: 14.000 Euro. Kein Problem für den Neuaufsteiger und auch der Vorstand hat nichts zu mäkeln - schließlich beträgt die neue Diskrepanz zu Ramos nur 5.000 Euro.

Mit dieser Verpflichtung ist dann der Weg frei für Modric. Im Spielkontext von FC 24 meckern Rösenlöcher und Martin Männel jetzt nicht mehr, denn die anderen Neuen kriegen ja auch schon einen dickeren Scheck als sie…

Modric kommt mit einer Gesamtbewertung um die 85 und für Zweitliga-Verhältnisse unfassbaren Werten in allem, was man von Mittelfeld bis Sturm wünschen kann. Präzise Schnittstellenpässe, hervorragende Übersicht, Trivela+ und gute Abschluss-Werte.

Als Bonus gibt's 20 Millionen geschenkt

Als Bonus gibt es dann noch einen Schmunzler über das Spiel obendrauf: Im virtuellen Aue haben die drei Neuzugänge am ersten Tag Einnahmen durch Trikotverkäufe in Höhe von 20 Millionen (!) Euro eingebracht. Damit ist jegliches finanzielles Vorstandsziel sofort erfüllt.

Kein Witz: Am Debüttag verdient der Verein fast 20 Millionen mit Trikots der Neuverpflichtungen. kicker eSport

Ehrlich betrachtet, an Absurdität nicht zu überbieten. Verpflichtungen, die den Verein sportlich und wirtschaftlich um Jahre in die Zukunft katapultieren - das gibt eine Kündigung! Da dürfen wir dann ruhig kreativ werden und ein bisschen tricksen. Der virtuelle Modric wird zum Star des kommenden Bundesliga-Aufstiegs. Wie realitätsnah das ist, sei dahingestellt.

Der Kniff im System zeigt allemal: EA SPORTS FC 24 sollte nicht als Simulation verstanden werden, sondern als Traumfabrik. Und wer würde schon Nein sagen zu Modric, Ramos und Cuadrado im eigenen Zweitliga-Klub?