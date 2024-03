FC 24: Sechs Eigentore zum FUT-Geburtstag

Das erste Wochenende des laufenden FUT Birthdays in FC 24 beendet. Zum Auftakt der Feierlichkeiten musste EA SPORTS sechs Kerzen der unschönen Sorte auspusten.

Den Anfang machte bereits kurz nach Anpfiff des Events ein neues Item der US-Amerikanerin Rose Lavelle. Diesem fehlten "unabsichtlich die Positionen zentrales Mittelfeld und rechter Flügel", wie der offizielle X-Account 'EA SPORTS FC Direct Communication' bekanntgab. Ein kleineres Missgeschick, das umgehend behoben worden sei.

Evolution ohne Ende

Wer sich allerdings unter dem Post in den Antworten umsah, konnte schon erahnen, dass es nicht bei dem einen Fauxpas bleiben sollte. So schilderte etwa der User 'Jamie', die derzeit verfügbare 'Multitalent'-Evolution nicht beenden zu können. "Ich mache diese Evolution und die letzte Aufgabe kann nicht abgeschlossen werden. Bitte korrigiert das", wandte er sich direkt an den Entwickler, der ihn am Sonntag erhörte und nach zwei Tagen festhielt, die Entwicklungsmechanik repariert zu haben.

Anders verhält es sich bisher hinsichtlich der Kritik des Users 'SunShiner': "Kümmert euch lieber um die richtigen Weekend-League-Belohnungen", hieß es von ihm unter dem Tweet zu Lavelles fehlerhaften Item, "ich habe Rang 1 erreicht, aber mir fehlen drei Packs!" Und tatsächlich: Einen Tag nach dem Hinweis zu Lavelle bestätigte der Entwickler am Samstag auch dieses Versäumnis. "Wir haben ein Problem gelöst, bei dem die Champions-Belohnungen in Ultimate Team die 'Kampagnen Mix'-Packs nicht bereitstellten", hieß es dazu. Spieler, denen die entsprechenden Packs vorenthalten worden wären, würden diese "in den kommenden Tagen" bekommen.

Setzt EA SPORTS die richtigen Prioritäten?

Deutlich schneller agierte EA SPORTS derweil bei einem Problem mit der Companion App, das noch am selben Abend aufgetreten war. In der Anwendung, über die Spieler via Smartphone auf ihre FUT-Vereine zugreifen können, war es Android-Nutzern nicht möglich gewesen, FC-Points gegen Echtgeld zu erwerben. 24 Stunden nach der Ankündigung, sich dieser Thematik zu widmen, war das Manko bereits wieder geklärt: "Das Problem wurde gelöst und der Erwerb von FC Points wurde wieder ermöglicht."

Bei einigen Usern kam die unverhältnismäßig schnelle Korrektur nicht gut an. Bereits unter dem ursprünglichen Post zu dem Sachverhalt spekulierte etwa 'James': "Das wird so schnell wie möglich geregelt", ehe sich unter der Information zu der Behebung auch der deutsche Content Creator 'JuliusFGU' mit einem anscheinend eher ironisch gemeinten "Gott sei Dank" zu Wort meldete.

Eine in Teilen nachvollziehbare Kritik, scheint EA SPORTS den Fokus bei der Bearbeitung der Fehlerflut doch auf die Problematik gelegt zu haben, die direkt das eigene Einkommen betrifft. Der Fauxpas hingegen, dass die tägliche "FUT Birthday"-Aufgabe nicht zurückgesetzt wird und dementsprechend seit Freitag nur ein einziges Mal absolviert werden konnte, sei EA SPORTS zwar bekannt, wartet Stand Montag Nachmittag aber weiterhin darauf, behoben zu werden.

Nächste SBC zieht Kompensation nach sich

Gedulden müssen sich zudem auch Spieler, die vor Sonntag die '87+ Kampagnen Mix'-SBC abgeschlossen haben. In die Spielerwahl hatten sich auch Items mit einem Rating unter 87 eingeschlichen. Dementsprechend steht EA SPORTS nur kurz nach einem fehlerhaften Icon-Pick die nächste Kompensation für eine Squadbuilding Challenge ins Haus. Auch hier verwies der Entwickler darauf, dass "betroffene Spieler in den kommenden Tagen eine neue Spielerwahl" erhalten würden.

Zum Auftakt des FUT-Geburtstags dürfte EA SPORTS somit nach drei Tagen mit doppelt so vielen Aussetzern kaum zum Feiern zumute sein.