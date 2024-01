FC 24: Neue Gesichter in Title-Update 7 - Thiaw, Greenwood & Co.

Evanilson - FC Porto

Je sechs Tore in der Liga und im Pokal, vier Treffer in der Champions League: Evanilson spielt bislang eine starke Saison beim FC Porto. Der virtuelle Brasilianer in FC 24 sieht dem Original seit Title-Update 7 deutlich ähnlicher - die Frisur sitzt. kicker eSport/EA SPORTS