FC 24: Future-Stars-Team 2 - Upgrade für FUT-Liebling und BVB-Juwel

Salma Paralluelo - LF - FC Barcelona - 89 GES

Trotz ihrer erst 20 Jahre ist Salma Paralluelo beim Champions-League-Sieger FC Barcelona schon eine feste Größe. In der spanischen Liga F stehen acht Treffer in elf Partien zu Buche, in der Königsklasse fünf Tore in sechs Spielen. kicker eSport/EA SPORTS