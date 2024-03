FC 24: CL-Sieger von morgen? Die Top-Elf der Real- und RB-Talente

Angriff: Iker Bravo - 18 Jahre - 66 GES - 82 POT

Die offensive Dreierreihe eröffnet Iker Bravo, der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht und bis zum Sommer an Real verliehen ist. Bei der Werkself spielte er sogar schon für die Profis. In FC 24 zeichnet ihn seine Variabilität aus. Er kann im Angriff sowohl in der Zentrale als auch auf beiden Flügeln auflaufen. kicker eSport/EA SPORTS