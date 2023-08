Favoriten, Preisgelder und kein "Eurosport": Alles Wichtige zu den US Open 2023

Das vierte Grand Slam des Jahres steht vor der Tür - und elektrisiert bereits jetzt die Tennis-Fans, die sich aber vom Free TV verabschieden müssen. Termine, Favoriten, Preisgelder: Alles Wissenswerte zu den US Open 2023.

Wann wird gespielt?

Die US Open finden vom 28. August bis zum 10. September stat.

Wer überträgt die US Open?

In diesem Jahr müssen sich die Tennis-Fans in Deutschland umorientieren, denn es wird keine Übertragung im frei empfangbaren TV geben. Der Streaming-Dienst "Sportdeutschland.TV" hat sich die Übertragungsrechte bis 2027 gesichert. Wer alle Spiele verfolgen will, kommt nicht am "All Access"-Zugang vorbei, dieser kostet aktuell 25 Euro. Alternativ kann man sich auch ein Tagesticket kaufen, das dann aber mit 10 Euro zu Buche schlägt. Auch kann man nur ein einzelnes Match buchen, da liegt der Preis dann bei 5 Euro.

Gratis-Inhalte soll es aber auch geben, diese sind aber nicht genau konkretisiert. Laut Angaben des Anbieters werden folgende Inhalte kostenfrei angeboten:

Die Qualifikationsspiele (ab dem 22. August)

Die Live-Konferenz (am dem 28. August)

Die Doppelspiele bis zum Viertelfinale (ab dem 30. August)

Die Mixedspiele (ab dem 30. August)

Die Juniorspiele (ab dem 3. September)

Die Wheelchairspiele (ab dem 5. September)

Die Highlights und Interviews

Alle Spiele on Demand (etwa 48 Stunden nach Spielende)

Immerhin gibt es bei den Kommentatoren bekannte Gesichter und Stimmen: Matthias Stach und Boris Becker werden das Turnier in gewohnter Manier begleiten.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Herren dürfte bei der 143. Ausgabe dieses traditionsreichen Turniers der Weg zum Titel wohl nur über Titelverteidiger und Nr. 1 der Welt, Carlos Alcaraz, sowie Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic gehen.

Die beiden lieferten sich in diesem Jahr schon drei atemberaubende Duelle - bei den French Open gewann der Serbe im Halbfinale, in Wimbledon revanchierte sich der Spanier dann im Finale, während zuletzt in Cincinnati wieder der "Djoker" die Oberhand behielt - alle drei Matches waren extrem eng, auf Top-Niveau und haben Lust auf mehr gemacht. Für Djokovic ist es zudem die Rückkehr nach New York, wo er 2022 aufgrund seines Impfstatus nicht einreisen durfte.

Zum erweiterten Favoritenkreis gehören auch Daniil Medvedev, der 2021 die US Open bereits gewann, sowie der hochtalentierte Italiener Jannik Sinner. Aber auch Alexander Zverev ist sicherlich einiges zuzutrauen, zumal der Deutsche sich zuletzt in guter Form gezeigt hat.

Swiatek, Sabalenka - oder doch eine Amerikanerin?

Bei den Damen gibt es mit Vorjahressiegerin Iga Swiatek (Polen) und Aryna Sabalenka (Belarus) ebenfalls zwei klare Favoritinnen, allerdings sollten Elena Rybakina (Kasachstan), Cori Gauff und Jessica Pegula (beide USA) nicht unterschätzt werden - gerade Publikumsliebling Gauff, die zuletzt in Washington und Cincinnati triumphierte, könnte vom emotionalen New Yorker Publikum beflügelt werden.

Aus deutscher Sicht ist keine Spielerin dabei, die realistische Chancen hätte, weit zu kommen.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Die Preisgelder sind für Männer wie Frauen gleich und verteilen sich wiefolgt:

1. Runde: 81.500 US-Dollar

2. Runde: 123.000 US-Dollar

3. Runde: 193.000 US-Dollar

Achtelfinale: 284.000 US-Dollar

Viertelfinale: 455.000 US-Dollar

Halbfinale: 755.000 US-Dollar

Finale: 1.500.000 US-Dollar

Sieg: 3.000.000 US-Dollar