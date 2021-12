Favoriten, Neubauten und ein Exot: Fragen und Antworten zum Afrika-Cup 2022

Vom 9. Januar bis 6. Februar findet die 33. Auflage des Afrika-Cups statt. Warum sie ausnahmsweise in einem WM-Jahr vonstatten geht, in welchem Modus gespielt wird und wer zum Favoritenkreis zählt ...

Um diese Trophäe geht es: Wer stemmt den Pokal am 6. Februar in die Luft? imago images

Wie oft wird der Afrika-Cup ausgetragen?

Normalerweise wird das Turnier alle zwei Jahre ausgespielt. Die letzte Austragung fand 2019 statt, ursprünglich wäre der nächste Afrika-Cup somit im Jahr 2021 fällig gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb aber um ein Jahr nach hinten verschoben und findet nun 2022 statt - obwohl die Organisatoren eigentlich nicht mehr im Jahr einer Weltmeisterschaft spielen wollten. Um wieder in den bekannten Rhythmus zu kommen, wird die nächste Austragung des Afrika-Cups auch bereits 2023 stattfinden - dann in der Elfenbeinküste.

Wo findet der Afrika-Cup 2022 statt?

Zum zweiten Mal nach 1972 wird der Afrika-Cup in Kamerun ausgetragen. Ursprünglich hatte das Land den Zuschlag für 2019 erhalten, weniger als ein Jahr vor der Austragung erkannte der afrikanische Fußballverband CAF das Austragungsrecht jedoch ab und vergab das Turnier stattdessen an Ägypten. Grund waren infrastrukturelle Verzögerungen an den geplanten Austragungsorten. Dafür bekam Kamerun den Zuschlag für das Turnier 2021, das letztendlich um ein Jahr verschoben wurde. Gespielt wird in den Städten Bafoussam, Douala, Garoua, Limbe (jeweils ein Stadion) und in der Hauptstadt Yaoundé, wo in zwei verschiedenen Stadien Spiele stattfinden. Vier der sechs Stadien sind Neubauten, die anderen beiden wurden für den Afrika-Cup renoviert.

In welchem Modus wird gespielt?

Zum zweiten Mal nach 2019 wird der Afrika-Cup mit 24 Teilnehmern gespielt. Die Teams verteilen sich auf sechs Vierergruppen, die im August in Yaoundé ausgelost wurden. Für das anschließende Achtelfinale qualifizieren sich - analog zum Modus bei der Europameisterschaft - die beiden besten Teams pro Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten. Ab dem Achtelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Sehen Sie hier alle Vorrundengruppen auf einen Blick ...

Wann und wo findet das Finale statt?

Das Endspiel wird am 6. Februar 2022 um 21 Uhr MEZ angepfiffen. Austragungsort ist das Stade Paul Biya in Yaoundé, das neu für das Turnier errichtet wurde und rund 60.000 Menschen Platz bietet. Dort wird übrigens auch das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Kamerun und Burkina Faso am 9. Januar ausgetragen.

Wer war der letzte Sieger des Afrika-Cups?

Als Titelverteidiger geht die Auswahl Algeriens ins Rennen. Das nordafrikanische Land gewann das Finale 2019 in Ägypten gegen den Senegal mit 1:0. Für Algerien war es der zweite Titel nach 1990.

Wer ist Rekordsieger des Afrika-Cups?

Mit sieben Titeln steht Ägypten ganz oben in der Rangliste. Die Nation gewann 1957 die erste Ausgabe des Afrika-Cups und 1959 als Teil der damals existierenden Vereinigten Arabischen Republik. Darüber hinaus krönte sich Ägypten 1986, 1998, 2006, 2008 und 2010 zum Sieger. Dahinter folgen Kamerun mit fünf Titeln, Ghana mit vier und Nigeria mit drei.

Sehen Sie hier alle Sieger des Afrika-Cups auf einen Blick ...

Wer sind 2022 die Favoriten?

Titelverteidiger Algerien ist mit Spielern wie Riyad Mahrez (Manchester City) und Ismael Bennacer (AC Milan) wieder Topfavorit. Daneben werden Senegal um Liverpools Sadio Mané, Ägypten um dessen Sturmpartner Mohamed Salah und Nigeria hoch gehandelt. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen Teams wie Marokko, Tunesien, die Elfenbeinküste und Gastgeber Kamerun.

Was ist neu bei dieser Austragung?

Zwei Teams. Sowohl Gambia als auch die Komoren haben sich erstmals für einen Afrika-Cup qualifiziert. Besonders der Inselstaat der Komoren gilt als Exot unter den Teilnehmern. Noch 2014 lag die Nationalmannschaft auf Platz 198 von 206 in der FIFA-Weltrangliste, mittlerweile ist man bis auf Platz 132 geklettert. Die Qualifikation war der mit Abstand größte Erfolg der Verbandsgeschichte.

Wo sind die Spiele zu sehen?

"Sportdigital" zeigt die Spiele mit deutschem Kommentar live im Pay-TV, "OneFootball" überträgt die Partien in Deutschland und in Österreich im Live-Stream mit englischem Original-Kommentar.