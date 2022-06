Fast neun Millionen sehen Deutschlands 5:2 gegen Italien

Deutschlands klarer Sieg über Italien hat von den vier Nations-League-Spielen im Juni am meisten Zuschauer vor die Fernseher gezogen.

Ein 5:2-Sieg über Italien kommt für Deutschland nicht alle Tage vor. Genauer genommen war das 5:2 der höchste Sieg Deutschlands gegen Italien seit 83 Jahren. Wenig überraschend kommt daher die TV-Quote für die Partie daher: Im Schnitt 8,919 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen laut der "AGF Videoforschung" den ersten Sieg nach drei Remis in Serie live.

Somit ergab sich ein Marktanteil von 36,3 Prozent, das ZDF zeigte den klaren Sieger des Tages im deutschen Fernsehen. Gegenüber zum 1:1-Unentschieden in Ungarn, bei dem im Durchschnitt 6,62 Millionen Personen auf RTL zugeschaltet hatten (Marktanteil von 31,1 Prozent), entschieden sich klar mehr deutsche Anhänger für das Schauen der Partie.

ZDF mit deutlich besseren Einschaltquoten als RTL

Gegen England vergangene Woche Dienstag hatten im Schnitt 8,813 Millionen Interessierte beim ZDF zugesehen (Marktanteil von 33,9 Prozent), während im Hinspiel gegen Italien durchschnittlich knapp sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sich die Begegnung bei RTL ansahen.

Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft steht am 23. September (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Dann erwartet Hansi Flicks Mannschaft in Gruppe 3 der Liga A Tabellenführer Ungarn, der zeitgleich zum deutschen Erfolg über Italien England überraschend deutlich schlug.