"Fast jeder Schwede träumt davon": THW Kiel verpflichtet Europameister Wallinius

Der THW Kiel hat sich die Dienste des schwedischen Europameisters Karl Wallinius (23) gesichert. Der Rückraumspieler kommt vom französischen Topklub Montpellier HB.

Wie der THW am Freitag verkündete, erhält Wallinius an der Kieler Förde einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2027. Die "Kieler Nachrichten" (Freitag) hatten zunächst über den bevorstehenden Wechsel berichtet, mit dem der deutsche Rekordmeister auch auf den langen Ausfall von Rückraum-Star Sander Sagosen reagiert.

Wir hatten Karl schon länger auf dem Zettel und haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt. THW-Geschätsführer Viktor Szilagyi

"Nach Sander Sagosens Verletzung hatten wir das klare Ziel, einen Spieler zu holen, der uns langfristig helfen können wird. Wir hatten Karl schon länger auf dem Zettel und haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt", erklärte THW-Geschätsführer Viktor Szilagyi. "Er hat im vergangenen Jahr - auch durch seine internationalen Auftritte - einen großen Sprung gemacht, ist abwehr- und wurfstark. Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, ihn in unsere Mannschaft zu integrieren."

Nähe zur Heimat als "Sahnehäubchen auf dem Gesamtpaket"

Wallinis, der beim THW künftig die Nummer 49 tragen wird, reist am Samstag ins Trainingslager in Graz nach. "Für mich ist der Wechsel nach Kiel ein Riesen-Schritt", meint der Schwede. "Denn fast jeder schwedische Handballer träumt davon, einmal für den THW Kiel spielen zu können." Auch die Nähe zur Heimat war bei der Entscheidung ein Faktor: "Die Familie wieder in meiner Nähe zu wissen, wird mich stärker machen und ist das Sahnehäubchen auf dem Gesamtpaket."

Für die schwedische Nationalmannschaft lief Wallinius bislang 15-mal auf. Bei der Europameisterschaft 2022 kam er in allen neun Partien auf dem Weg zum Titelgewinn zum Einsatz. Mit Pokalsieger THW Kiel wird er am 31. August in Düsseldorf beim Supercup gegen Meister SC Magdeburg in die neue Saison starten.