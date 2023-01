"Fantastische Saison": FC Bayern bindet Simon bis 2024

Seit Sommer 2019 spielt Carolin Simon beim FC Bayern. So gut, dass der Frauen-Bundesligist den Vertrag mit der Nationalspielerin bis 2024 verlängert hat.

"Für mich ist Bayern der geilste Verein. Ich fühle mich absolut wohl und kann mich total mit dem Verein identifizieren, die Mannschaft ist toll und von daher freue ich mich einfach", meinte Carolin Simon, nachdem sie ihren Kontrakt beim FC Bayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert hat. 94 Pflichtspiele hat sie für die Münchnerinnen bestritten, nun geht es für sie über die laufende Spielzeit hinaus weiter beim FCB.

Sehr zur Freude von Trainer Alexander Straus: "Sie spielt bislang eine fantastische Saison. Ich mag es, mit Spielerinnen wie Caro zusammenzuarbeiten, die einerseits schon viel Erfahrung haben, aber sich andererseits noch immer weiterentwickeln. Wir glauben, dass sie nächstes Jahr noch besser wird, als sie es jetzt schon ist."

Die Abwehrspielerin, die 2021 mit den Bayern die Meisterschaft gefeiert hat, ist "als Spielerin reifer geworden, ein Stück weit gefestigter", wie sie selbst feststellt. "Auf dem Platz kenne ich meine Rolle und weiß um die Wichtigkeit, die ich auch für die Mannschaft habe."

"Fantastischer linker Fuß"

Die 30-Jährige bringt auch reichlich Erfahrung ein, schließlich hat sie bislang für Leverkusen, Freiburg und den FCB 213 Bundesliga-Spiele bestritten. Zudem stand sie ein Jahr bei Champions-League-Seriensieger Olympique Lyon unter Vertrag. "Sie hat einen fantastischen linken Fuß. Sie ist sehr gut in unserem Angriffsspiel, hat viele Assists und diese Saison auch schon einige wichtige Tore geschossen. Sie ist kreativ und bleibt in stressigen Situationen sehr ruhig. Sie passt sehr gut in die Art und Weise, wie wir spielen wollen", unterstreicht Coach Straus noch einmal die Wichtigkeit von Simon für die Bayern.