Fan-Streit beim TVB - Verein distanziert sich von "Anweisung"

Das erste Heimspiel der neuen Saison hat der TVB 1898 Stuttgart gegen die Füchse Berlin knapp verloren. Gesprochen wird in den Tagen danach aber fast ausschließlich über Schlachtrufe der TVB-Fans.

Das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison hat der TVB zu Hause mit 29:30 gegen die Füchse Berlin verloren, dem favorisierten Hauptstadtklub dabei aber die Stirn geboten. Schlagzeilen machte hinterher aber weniger die knappe Niederlage. Stattdessen wurde in den sozialen Medien heftiger über die Schlachtrufe des Stuttgarter Fanklubs "WILD BOYS" diskutiert.

Dieser hatte neben den bekannten und etablierten "Biddafeld"-Rufen auch lautstark mit "Stuttgart"-Rufen angefeuert. "Es war zu lesen, der Sinneswandel der Fans sei eine Anweisung 'von oben' gewesen", schreibt der Verein in einer Stellungnahme: "Davon möchten wir uns jedoch distanzieren und die Gelegenheit nutzen, um zu diesem Thema generell Stellung zu beziehen."

Der TVB nehme die Entwicklung, "dass neben 'Biddafeld' nun auch 'Stuttgart' gerufen wird, als sehr positiv wahr". Denn: "Schließlich identifizieren wir uns, wie der Name TVB Stuttgart schon sagt, sowohl mit Stuttgart als auch mit Bittenfeld. Der Ursprung des TVB liegt in Bittenfeld und das werden wir auch nie vergessen. Doch sind wir auch das Handballteam der Region Stuttgart, das unsere schwäbische Heimat in der ganzen Republik vertreten darf - und darauf sind wir sehr stolz."

Um unser Ziel erreichen zu können, unter die Top 10 der stärksten Liga der Welt vorzustoßen, benötigen wir all unsere Fans. Statement des TVB Stuttgart

Eine Spaltung der Fans wollen die Schwaben in jedem Fall vermeiden. "Um unser Ziel erreichen zu können, unter die Top 10 der stärksten Liga der Welt vorzustoßen, benötigen wir all unsere Fans und Unterstützer aus der ganzen Region Stuttgart", schreibt der TVB und fügt an: "Wir begrüßen es daher, wenn dieser Support bei unseren Heimspielen durch beide Fan-Rufe ('Biddafeld' und 'Stuttgart') deutlich wird."

"... solange dabei keine Respektgrenze überschritten wird"

Freilich sei es jedem Fan selbst überlassen, "wie er seine Unterstützung zum Ausdruck bringt, solange dabei keine Respektgrenze überschritten wird". Das Statement schließt der Tabellen-15. der Vorsaison mit den Worten: "Egal ob Bittenfeld oder Stuttgart - Hauptsache TVB!"

Am Dienstagabend (19 Uhr) gastiert der TVB im zweiten Saisonspiel bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten zum Derby. Das nächste Heimspiel steigt dann bereits am kommenden Sonntag (18 Uhr) gegen Eisenach.