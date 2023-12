Fan kommt in Nantes gewaltsam zu Tode

Am Samstagabend ist im Rahmen des Ligue-1-Spiels zwischen Nantes und Nizza ein 31 Jahre alter Mann ums Leben gekommen - laut Staatsanwaltschaft in der Folge einer Auseinandersetzung zwischen Fans.

Die Tragik der 0:1-Auswärtsniederlage, durch die Paris St. Germain am Sonntag an der Tabellenspitze auf vier Punkte davonziehen kann, dürfte bei OGC Nizza am Sonntagmorgen zweitrangig sein. Denn am Vorabend ist ein Fan des französischen Erstligisten gewaltsam zu Tode gekommen.

Noch vor dem Anpfiff in Nantes sei es laut Staatsanwalt Renaud Gaudeul, der sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP äußerte, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Teilen der beiden Fanlager gekommen, wobei Anhänger des FC Nantes gegen kurz vor 20 Uhr einen Bus attackierten, in dem sich Fans aus Nizza befanden.

Ein 31 Jahre alter Mann hat diese Angriffe nicht überlebt. "Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte der Mann nicht gerettet werden", ließ sich die AFP zitieren. Erste forensische Untersuchungen ergaben eine "Verletzung im Rücken", die durch eine Waffe mit Klinge entstanden sein könnte. Eine detailliertere Autopsie steht aber noch aus.

Ein Mann hat sich bereits gestellt

Nach ersten Zeugenbefragungen in der Nacht auf Sonntag stellte sich ein Mann laut Medienberichten der Polizei. Seine Schuld muss noch überprüft werden. Die Staatsanwaltschaft in Nantes hat bereits ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

Nantes-Trainer Jocelyn Gourvennec äußerte sich nach dem Spiel bestürzt: "Ich kann es nicht begreifen. Man besucht ein Fußballspiel - manchmal mit der Familie - und es geht um Leben und Tod. Es ist unvorstellbar."

Der französische Profi-Fußball leidet seit geraumer Zeit an Vorfällen wie am Samstagabend in Nantes. Erst am vergangenen Wochenende wurden zwei Fans von Stade Brest verletzt, deren Bus in Montpellier angegriffen worden war. Ende Oktober wurde der damalige Lyon-Trainer Fabio Grosso nach einer Bus-Attacke in Marseille am Kopf verletzt.