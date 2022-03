Fan-Ausschreitungen in Mexiko: FIFA "geschockt"

Beim mexikanischen Erstligaspiel zwischen Queretaro und Atlas sind mindestens 26 Menschen verletzt worden. Jetzt meldete sich die FIFA zu Wort.

Auf der Flucht: Fans stürmen aufs Spielfeld. AFP via Getty Images

"Auch wenn es keine Toten gibt, können wir nicht sagen, dass dies nicht eine Tragödie ist", hatte sich bereits Queretaros Gouverneur Mauricio Kuri geäußert, ehe auch der Weltverband zu den Ereignissen aus der Nacht auf Sonntag (europäische Zeit) ein Statement abgab. Man sei "geschockt von diesem tragischen Vorfall", hieß es in der Stellungnahme, "für Gewalt ist im Fußball absolut kein Platz".

In der Folge von heftigen Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Fans beim mexikanischen Erstligaspiel zwischen Queretaro und Atlas sind mindestens 26 Menschen teilweise schwer verletzt worden - drei befinden sich angeblich "in kritischem Zustand". Als einige Fans auf das Spielfeld flüchteten, wurde die Partie in der 63. Minute abgebrochen.