Fallmann leihweise zum SC Freiburg II

Rapids ÖFB-U-21-Teamspieler Pascal Fallmann (19) soll in der 3. Liga den nächsten Karriereschritt machen.

Defensivspieler Pascal Fallmann wechselt nach dem Abstieg von Rapid Wien II in die Regionalliga Ost für ein Jahr leihweise in die 3. Liga zum SC Freiburg II. Die Rapidler wollen ihrem Talent aus St. Pölten die Gelegenheit geben, in einer Profiliga den nächsten Schritt zu setzen.

"Pascal ist einer von den jungen Spielern, denen wir in Zukunft den Durchbruch beim SK Rapid absolut zutrauen und von dessen Qualitäten wir alle im Verein überzeugt sind", versichert Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer. In der vergangenen Saison absolvierte Fallmann 25 Einsätze für Rapid II in der 2. Liga, im April 2022 feiert er sein Bundesliga-Debüt für das Profiteam der Grün-Weißen beim Heimspiel gegen den Wolfsberger AC.

"Es ist eine große Chance für mich, in der nächsten Saison auf hohem Niveau Spielminuten zu sammeln und mich bei einem erfolgreichen deutschen Verein weiterzuentwickeln", sagt Fallmann, dessen Vater Jochen Zweitligist SKU Amstetten trainiert.

