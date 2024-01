FAC leiht sich Rapid-Youngster Softic

Almer Softic wechselt vom Westen in den Norden Wiens und schließt sich leihweise bis Saisonende dem Floridsdorfer AC an. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt vom SK Rapid II zum Zweitligisten, der nach dem Abgang von Masse Scherzadeh auf der Suche nach Ersatz gewesen war.

Beim Floridsdorfer AC gibt man die leihweise Verpflichtung von Rapid-Youngster Almer Softic bekannt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler durchlief bei den Grün-Weißen die gesamte Nachwuchsabteilung und war zuletzt für die Zweitabteilung der Hütteldorfer in der Regionalliga Ost am Werk. Nun wagt der gebürtige Wiener den Sprung aus dem Westen in den Norden der Bundeshauptstadt, wo er sich im Frühjahr in der 2. Liga präsentieren möchte und den abgewanderten Masse Scherzadeh ersetzen soll.

"Nach dem Abgang von Masse Scherzadeh mussten wir auf dem Transfermarkt aktiv werden, um die Kaderbreite weiterhin zu halten. Mit Almer haben wir einen jungen Spieler gefunden, der sehr flexibel einsetzbar ist und uns mit seiner Leistung in den Testspielen überzeugt hat", kommentiert Geschäftsführer Sport Lukas Fischer die Neuerwerbung aus Wien-Hütteldorf. Softic durchlief bei Rapid ab der U 15 alle Altersstufen und kam auch in der U 17, U 18 und U 19 des österreichischen Nationalteam zu seinen Einsatzzeiten. In der 2. Liga lief er bislang insgesamt 40-mal auf, in der aktuellen Saison brachte er es auf neun Einsätze in der Regionalliga.

Der Mittelfeldprofi kam bereits in mehreren Testspielen der Floridsdorfer zum Einsatz und konnte das Trainerteam rund um Chefcoach Mitja Mörec von seinen Qualitäten überzeugen. Softic freut sich auf seine kommende Aufgabe: "Ich freue mich sehr nach der intensiven Vorbereitungsphase nun auch fester Bestandteil der Mannschaft zu sein und bin hochmotiviert für die kommenden Aufgaben in der Liga." Für die Floridsdorfer geht es am 16. Februar mit einem Auswärtsspiel gegen Bundesliga-Absteiger SV Ried im Ligaalltag weiter.