FA-Cup-Auslosung mit zwei Krachern

Schon in der dritten Runde, in der die Erst- und Zweitligisten einsteigen, kommt es im FA Cup zu einem Spitzenspiel im Emirates - und einem heißen Derby in Sunderland.

2022 gewann Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool erstmals den FA Cup, ansonsten aber ist er im ältesten Pokalwettbewerb der Welt während seiner Amtszeit noch nicht einmal bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Und auch 2023/24 wird das wahrlich kein leichtes Unterfangen.

Als Ex-Everton-Profi Trevor Steven und Arsenal-Verteidigerin Jennifer Beattie am Sonntag die dritte Runde auslosten, zogen sie schon an dritter Stelle einen echten Kracher: Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal empfängt Klopps Reds, die nach 14 Spieltagen als Zweiter nur zwei Punkte hinter den Gunners liegen. Ein Spitzenteam wird also schon an seiner ersten Hürde scheitern. In den ersten beiden FA-Cup-Runden sind die unterklassigen Mannschaften noch unter sich.

Sunderland erstmals seit 2015/16 gegen Newcastle

Ein Highlight kommt aber auch auf die Anhänger des AFC Sunderland zu. Der derzeitige Zweitligist, der 2022 nach vier Jahren in der Drittklassigkeit in die Championship zurückgekehrt war, bekommt es mit Lokalrivale Newcastle United zu tun - im ersten Tyne-Wear-Derby seit 2015/16, als die Nachbarn noch gemeinsam in der Premier League aktiv waren. Im FA Cup gab es das Duell sogar letztmals 1956.

Losglück hatte Titelverteidiger Manchester City. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist zu Hause gegen Championship-Kellerkind Huddersfield Town klarer Favorit. Auf Manchester United kommt die kurze Auswärtsreise zu Drittligist Wigan Athletic zu. Tottenham trifft auf Ligarivale FC Burnley.

Etwas mehr hatten sich gewiss die beiden verbliebenen Amateurklubs Maidstone United und Ramsgate versprochen. Maidstone zog den noch ausstehenden Gewinner der League-One-Paarung FC Port Vale gegen FC Stevenage; Ramsgate, das in der zweiten Runde an diesem Montag beim AFC Wimbledon antritt, bekäme es bei einem Weiterkommen mit dem Zweitliga-Zweiten Ipswich Town zu tun.

Die dritte FA-Cup-Runde wird am Wochenende 6./7. Januar ausgetragen.