Ex-Weltfußballerin Bronze fällt wochenlang aus

Der FC Barcelona muss im Kampf um einen Platz im Finale der Königsklasse auf Ausnahme-Verteidigerin Lucy Bronze verzichten. Für deren Teilnahme an der WM gibt es aber Hoffnung.

Wie die Katalanen am Mittwochvormittag vermeldeten, habe sich Lucy Bronze einer Arthroskopie, also einem Eingriff über einen millimeterkleinen Hautschnitt, am rechten Knie unterzogen. Beim 1:0-Hinspielsieg über den FC Chelsea im Champions-League-Halbfinale war sie am Samstag in der 67. Minute vom Feld gehumpelt.

Die Rechtsverteidigerin, erst vor der Saison nach Barcelona gewechselt, zählt auf ihrer Position sowohl anhand ihrer Offensiv- als auch Defensivqualitäten zu den Besten der Welt. Als verkappte Spielmacherin initiiert sie im Barça-Spiel normalerweise viele Angriffe, wurde - damals noch im Trikot von Manchester City - im Jahr 2020 gar zur Weltfußballerin gewählt.

Reicht es für die WM? Die nächste englische Wackelkandidatin

Im Rückspiel gegen Chelsea an diesem Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte Trainer Jonatan Giraldez auf Marta Torrejon rechts hinten in der Viererkette setzen. Die Schwester des ehemaligen Bundesliga-Profis Marc Torrejon war auch am Samstag für die verletzte Bronze eingewechselt worden.

"Es ist ein sehr kleiner Eingriff", sagte Giraldez über die OP, "es geht nur um einige Wochen". Ob es bis zum Champions-League-Endspiel am 3. Juni reichen würde, steht damit in den Sternen. Damit nährte der 31-Jährige allerdings zumindest die Hoffnungen der englischen Fans, dass Bronze rechtzeitig zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wieder fit und in Topform ist.

Sarina Wiegman, Trainerin der Lionesses, muss dort schon ohne Kapitänin Leah Williamson und EM-Torschützenkönigin Beth Mead auskommen. Beide fehlen mit einem Kreuzbandriss. Auch Wirbelwind Fran Kirby und Innenverteidigerin Millie Bright laborieren derzeit an Verletzungen, in beiden Fällen ist die Rückkehr bis zur WM noch fraglich.