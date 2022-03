Ex-Stürmer Rodriguez muss sich Bein amputieren lassen

Der ehemalige französische Stürmer Bruno Rodriguez musste sich als Folge seiner Karriere als Berufsfußballer sein rechtes Bein amputieren lassen.

Die französische Spielergewerkschaft UNFP teilte via Twitter mit, dass sich Rodriguez sein rechtes Bein hat amputieren lassen müssen. Aufgrund ständiger Schmerzen als Folge seiner Fußballerkarriere habe der 49-Jährige sich zu dem drastischen Schritt entschlossen, teilte UNFP mit.

Sein ehemaliger Verein Paris Saint-Germain schickte dem Ex-Spieler und seiner Familie via Social Media eine Nachricht der Unterstützung. "Der Klub sendet seinem einstigen Angreifer Bruno Rodriguez, seiner Familie und allen Nahestehenden all seine Kraft und hofft, Sie so bald wie möglich im Parc des Princes begrüßen zu können."

Trotz mehrerer Operationen in den letzten fünf Jahren war die Amputation unvermeidlich geworden. Außer in Paris hatte Rodriguez auch in Metz, Bastia, Ajaccio und Straßburg gespielt.