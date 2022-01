Ex-Rapid-Talent Pehlivan wechselt aus Deutschland zum FAC

Zweitligist Floridsdorfer AC präsentiert mit dem 19-jährigen Stürmer Deniz Pehlivan den ersten Neuzugang im Winter. Das ehemalige Toptalent des SK Rapid kehrt aus Deutschland vom Nachwuchs des FSV Mainz 05 nach Wien zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2023.

Deniz Pehlivan ist zurück in Wien. Floridsdorfer AC

Ex-Rapid-Talent Deniz Pehlivan beendet sein Auslandsabenteuer in Deutschland im Nachwuchs von Bundesligist FSV Mainz 05 nach zwei Jahren und kehrt in seine Geburtsstadt Wien zurück, wo er sich Zweitliga-Klub Floridsorfer AC anschließt. Beim aktuellen Tabellendritten unterschreibt der 19-jährige Angreifer einen Vertrag bis 2023 und erhält die Rückennummer 22. Er wird ab sofort am Mannschaftstraining unter dem Trainer-Duo Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov teilnehmen.

"Es freut uns sehr, dass wir Deniz nach seinem Engagement in Deutschland nun längerfristig für unseren FAC gewinnen konnten und mit ihm ein echter Floridsdorfer zum FAC zurückkehrt. Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Spielanlagen und seinem Charakter ideal in unsere junge und eingeschworene Mannschaft passt und unsere Offensive gut verstärken wird", so FAC-Sportdirektor Lukas Fischer.

Pehlivan kickte bereits von 2009 bis 2016 im Nachwuchs der Floridsdorfer, ehe es ihn weiter zum SK Rapid zog, wo er nach dreieinhalb Jahren in der Akademie der Grün-Weißen den Sprung nach Deutschland in den Nachwuchs von FSV Mainz 05 schaffte. Dort kam er in drei Spielen für die U 19 zum Einsatz - ein Treffer gelang ihm dabei aber nicht.

"Ich freue mich nicht nur über meine Rückkehr nach Österreich, sondern speziell nach Floridsdorf zum FAC, wo für mich alles begonnen hat. Mit Elias Felber und Marco Josic kenne ich zwei Spieler noch aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchs beim FAC und bei Rapid und bin sehr motiviert, mit der Mannschaft demnächst auf dem Platz zu stehen", zeigt sich Pehlivan begeistert über seine Rückkehr in die Heimatstadt.