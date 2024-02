Ex-Profi Daniel Royer kehrt zu Stammverein Schladming zurück

Daniel Royer läuft ab sofort wieder für seinen Stammverein auf. Der langjährige Deutschland- und USA-Legionär heuert beim FC Schladming an. Zuletzt war der mittlerweile 33-Jährige vereinslos, nachdem er sein Abenteuer in der MLS beendet hatte.

Was macht eigentlich Daniel Royer? Der Ex-Profi ist ab sofort wieder zurück im heimischen Fußball. Im Frühjahr wird der 33-Jährige für seinem Stammverein FC Schladming auflaufen.

Royer wechselte einst von Schladming in die Akademie von Sturm Graz. Seine ersten Schritte im Profifußball machte der Offensivspieler beim FC Pasching und bei der SV Ried, wo seine Karriere auch richtig Fahrt aufnahm. Zwischen 2011 und 2013 schnürte Royer in Deutschland seine Schuhe und spielte für Hannover 96 und den 1. FC Köln. Ab Sommer 2013 war der Steirer dann wieder in Österreich aktiv, als er zwei Jahre für die Wiener Austria kickte. Mit den "Veilchen" qualifizierte er sich auch für die Champions-League-Gruppenphase 2013/14.

Doch im Sommer 2015 zog es Royer noch einmal ins Ausland. Nach einem Jahr in Dänemark beim FC Midtjylland wagte er den Schritt in die MLS, wo er über sechs Jahre lang als absoluter Leistungsträger galt. In 156 Pflichtspielen für die New York Red Bulls erzielte er 50 Treffer und steuerte 19 Assists bei. Im Winter 2022 erklärte Royer dann seine Profikarriere für beendet und war seither vereinslos. Insgesamt machte Royer in seiner Karriere über 400 Pflichtspiele und erzielte 86 Treffer.

Nun soll er den FC Schladming vor dem Abstieg bewahren. Aktuell liegt der Klub nur auf Rang 14 der steirischen Landesliga. Der Vorsprung auf den Vorletzten beträgt nur zwei Punkte.