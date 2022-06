Ex-Bremer Junuzovic beendet seine Karriere

Zlatko Junuzovic beendet seine Laufbahn als aktiver Spieler. Der 34-Jährige, in der Bundesliga aus seinen Zeiten bei Werder Bremen bekannt, wird ab sofort als Co-Trainer des FC Liefering arbeiten.

Zlatko Junuzovic beendete am Freitag seine aktive Laufbahn. IMAGO/GEPA pictures

Das Rätselraten hat ein Ende: Zlatko Junuzovic beendet seine Laufbahn als aktiver Spieler und wird ab sofort als Co-Trainer des Zweitligisten FC Liefering tätig sein. Das teilte der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg, für den Junuzovic seit 2018 spielte, am frühen Freitagabend mit.

"Gemeinsam mit meiner Familie habe ich lange und sehr intensiv überlegt, was das Beste für unsere Zukunft ist. Nicht ganz leichten Herzens, aber doch voller Vorfreude, habe ich nunmehr die Entscheidung getroffen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden", erklärte der 34-Jährige.

597 Pflichtspiele

Der 34-Jährige bestritt in seiner Laufbahn 597 Pflichtspiele auf Vereins- und Länderspiel-Ebene und holte mit Salzburg acht Titel. Von 2012 bis 2018 spielte Junuzovic zudem für den SV Werder Bremen, zuvor schnürte er unter anderem für Austria Wien und den GAK die Schuhe. An der Weser hat der sympathische Mittelfeldspieler bleibenden Eindruck hinterlassen, führte die Grün-Weißen sogar zeitweise als Kapitän aufs Feld. In 188 Bundesliga-Spielen gelangen dem Österreicher, der für seine Freistöße bekannt war, 21 Treffer.

Nun aber wendet sich Junuzovic mit dem Co-Trainer-Engagement bei Liefering einer neuen Herausforderung zu: "Ich habe hier in Salzburg sowohl sportlich als auch persönlich so viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich die berufliche Chance in diesem tollen Umfeld nutzen möchte. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt."