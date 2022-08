European Championships Munich 2022: Fragen und Antworten

Mit den European Championships Munich 2022 empfängt München die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Sommerspielen 1972. Fragen und Antworten zu dem Multisportevent.

Was sind die European Championships Munich 2022?

Die European Championships Munich 2022 sind ein Multisportevent und vereinen die bestehenden Europameisterschaften von neun Sportarten unter einem Dach. Es treten rund 4.700 Athletinnen und Athleten in 177 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze an.

Wann werden die European Championships Munich 2022 ausgetragen?

Die European Championships Munich 2022 finden vom 11. bis 21. August 2022 in München statt. Hier geht's zum Zeitplan.

Welche Europameisterschaften werden Teil von München 2022 sein?

Bei den European Championships Munich 2022 finden die neun Europameisterschaften in den olympischen Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen statt. Das Sportprogramm im Kanu-Rennsport und Rudern beinhaltet dabei auch Wettkämpfe im Parakanu und Pararudern.

Wo finden die neun Europameisterschaften statt?

Die Wettkämpfe im Gehen und Marathon werden in der Münchner Innenstadt ausgetragen, die weiteren Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion. Turnen wird in der Olympiahalle ausgetragen. Triathlon wird ebenfalls im Olympiapark zu sehen sein, genauso wie die BMX Freestyle- und Mountainbike-Wettbewerbe.

Beachvolleyball und Klettern finden am Königsplatz statt. Kanu-Rennsport und Rudern sind an der Olympia-Regattaanlage beheimatet. Die Tischtennis-EM steigt in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Für den Bahnradsport wird in der Messe München eine temporäre Bahn gebaut. Die Straßenradsportrennen führen vom Münchner Umland in die Innenstadt.