Europas Trainer des Jahres: Guardiola verweist zwei Italiener auf die Ränge

An seiner Mannschaft führte 2022/23 kein Weg vorbei: Manchester Citys Pep Guardiola ist zu Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet worden.

"Diese Trophäe ist so verdammt schwer zu gewinnen", schnaufte ein erleichterter Pep Guardiola beim TV-Sender "BT Sport" ins Mikrofon, nachdem Manchester City Inter Mailand soeben mit 1:0 geschlagen und der Katalane erstmals nach seiner Zeit beim FC Barcelona die Champions League gewonnen hatte.

Obwohl die nimmersatten Skyblues gar das Triple einheimsten, nach Stadtrivale Manchester United 1998/99 als erst zweiter englischer Verein, war es vor allem der Triumph in der Königsklasse, der Guardiola nun auch die Auszeichnung als Europas Trainer des Jahres einbrachte. Der 52-Jährige siegte vor Luciano Spalletti, Meistertrainer der SSC Neapel, und dessen Landsmann Simone Inzaghi von CL-Finalist Inter.

Neben dem ersten CL-Titel in Citys Vereinsgeschichte, Guardiolas erstem seit den Erfolgen mit Barcelona in den Jahren 2009 und 2011, fuhren die Skyblues den dritten Meistertitel in Serie ein. Auch wenn der FC Arsenal zwischenzeitlich enteilt zu sein schien, fing das Guardiola-Team die Gunners noch ab und beendete die Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Im FA-Cup-Finale besiegte City Stadtrivale United dank zweier Tore von Ex-Kapitän Ilkay Gündogan.

Beim UEFA-Award, der in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker vergeben wird, landete Guardiola mit 602 Punkten auf dem ersten Platz. Die Stimmberechtigten setzten sich aus Journalisten - auch des kicker - und den Trainer der Teams aus der Gruppenphase von Champions League, Europa League und Conference League 2022/23 sowie den Nationaltrainern der UEFA-Mitgliedsländern zusammen. Sie alle konnten für ihre drei Favoriten fünf, drei und einen Punkt vergeben.

Auf dem zweiten Rang hinter Guardiola folgt der ehemalige Napoli-Coach Spalletti (252 Punkte), designierter italienischer Nationaltrainer, der die SSC nach den Maradona-Titeln 1987 und 1990 wieder zum italienischen Meister machte. Dritter wurde Inters Inzaghi (84 Punkte), der die Nerazzurri nach 13 Jahren zurück ins CL-Finale führte.

Die Plätze 4 bis 10 auf einen Blick:

4. Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) - 70 Punkte

5. Mikel Arteta (FC Arsenal) - 67 Punkte

6. Zlatko Dalic (Kroatien) - 49 Punkte

7. José Luis Mendilibar (FC Sevilla) - 28 Punkte

8. Didier Deschamps (Frankreich) - 26 Punkte

9. David Moyes (West Ham United) - 22 Punkte

10. Franck Haise (RC Lens) - 11 Punkte