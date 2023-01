Europameisterin Zietz übernimmt Sportliche Leitung bei Union-Frauen

Der 1. FC Union Berlin hat die frühere Nationalspielerin Jennifer Zietz für die Sportliche Leitung der Frauen- und Mädchenabteilung verpflichtet.

Viele Jahre bei Turbine, jetzt bei Union in leitender Funktion: Jennifer Zietz. Bongarts/Getty Images

Mit dem Engagement der Ex-Nationalspielerin und Europameisterin von 2009 treibt Union "die Professionalisierung der Frauen- und Mädchenabteilung weiter voran", wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Zietz, die ihren Dienst am 1. Februar antreten wird, wird in ihrer Funktion auch für die Kaderplanung der 1. Frauenmannschaft verantwortlich sein.

Die 39-Jährige blickt auf langjährige Erfahrung im Spitzenfußball zurück. Von 1998 bis 2015 spielte sie für Turbine Potsdam und führte die Brandenburgerinnen von 2006 bis 2013 als Kapitänin aufs Feld. Zahlreiche Titelgewinne fallen in diese Zeit: Dreimal gewann die frühere Mittelfeldspielerin den DFB-Pokal, sechsmal die Meisterschaft, den UEFA Women’s Cup und im Jahr 2010 die Champions League. Mit der Nationalmannschaft errang sie 2009 in Finnland den Europameistertitel.

Studierte Sportwissenschaftlerin

Ihr Studium von Sportwissenschaft und Management an der Universität Potsdam ebnete ihr anschließend den beruflichen Weg nach dem aktiven Fußball. Dieser führt Zietz nun zu Union, das große Ambitionen bei den Frauen hegt. "Die Entscheidung, auch den Fußball der Frauen bis hin zur 1. Mannschaft bei Union leistungssportlich auszurichten, verfolgen wir konsequent und mit voller Überzeugung. Dazu gehört es auch, Führungskräfte zu verpflichten, die unseren Weg mitgehen wollen und Erfahrungen einbringen, die wir bislang nicht im Verein haben", erklärte Klub-Präsident Dirk Zingler. Zietz bringe eine "herausragende sportliche Reputation für die Aufgabe" mit.

Ziel Bundesliga "ambitioniert"

Zietz selbst will bei den Eisernen die sportliche Entwicklung des Frauen-Teams weiter vorantreiben. Das Ziel Bundesliga sei "ambitioniert und bedarf großer Anstrengungen", sie stelle sich dieser Aufgabe jedoch gerne und freue sich auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainerin Ailien Poese und Teammanagerin Kathleen Jurczyk.

Aktuell spielen die Union-Frauen in der drittklassigen Regionalliga Nordost und sind dort Tabellenzweiter hinter Stadtrivale Viktoria 1889 Berlin.