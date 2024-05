"Etwas Einzigartiges": Bayern verlängert mit 37-jähriger Sembrant

Als neuer Deutscher Meister treiben die Frauen des FC Bayern ihre Kaderplanung voran: Mit Linda Sembrant wurde eine bisherige Leihspielerin über den Sommer hinaus an den Verein gebunden. Die 37-Jährige unterzeichnete bis Juni 2025.

Seit Sonntag steht fest, dass der FC Bayern auch in Zukunft weiter auf Linda Sembrant bauen kann. Die 37-Jährige war im Winter für ein halbes Jahr von Juventus Turin ausgeliehen worden. Nun entschieden sich die Verantwortlichen wegen der auslaufenden Leihe, die 147-malige schwedische Nationalspielerin mit einem Vertrag bis 30. Juni 2025 auszustatten.

"Linda hat im Januar direkt einen sehr wichtigen Platz in der Mannschaft eingenommen", wird Bianca Rech, Abteilungsleitung FC Bayern Frauen, zitiert: "Sie hat einen großen Anteil daran, dass wir diese Saison so erfolgreich waren und die Deutsche Meisterschaft geholt haben."

Sembrant habe sich nach ihrer Ankunft in der bayerischen Landeshauptstadt "super integriert, hat schnell all ihre Erfahrung ins Team mit eingebracht und ist zu einer wichtigen Ansprechpartnerin für Spielerinnen und Trainer geworden". Die Münchner begrüßen es sehr, dass Sembrant "ihre Karriere im Sommer noch nicht beendet, sondern noch ein Jahr bei uns dranhängt", wie Rech offen eingesteht.

Rech: "Das bekräftigt uns darin, wie wir täglich miteinander arbeiten"

Große Überzeugungskraft habe es wohl nicht gebraucht: "Linda hat uns erzählt, dass es für sie hier beim FC Bayern etwas Einzigartiges ist, dass sie sich sehr wohlfühlt und super aufgenommen wurde. Das bekräftigt uns darin, wie wir täglich miteinander umgehen und arbeiten wollen. Und wir freuen uns sehr, dass Linda diesen Weg mit uns weitergeht", so Rech.

Seit ihrem Wechsel im Januar an die Isar absolvierte Sembrant 13 Pflichtspiele für die FCB-Frauen und erzielte dabei einen Treffer - beim 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft war für die Schwedin in ihrer Premierensaison ein schönes "Zubrot".

Ich will mit dem FC Bayern in der kommenden Saison noch mehr erreichen, als wir dieses Jahr geschafft haben. Linda Sembrant

"Ich bin erst seit ein paar Monaten hier, aber ich habe mich in München und beim FC Bayern sofort wie zu Hause gefühlt", sagt Sembrant: "Das Team und der Verein sind großartig und haben mich sehr gut aufgenommen. Ich habe meine Zeit hier sehr genossen und freue mich umso mehr, dass es im Sommer noch nicht zu Ende geht."

Ihr Erfolgshunger ist längst nicht gestillt. "Ich will mit dem FC Bayern in der kommenden Saison noch mehr erreichen, als wir dieses Jahr geschafft haben", so die Verteidigerin: "Ich denke, ich kann etwas zum Erfolg beitragen, ich möchte der Mannschaft helfen und meine Erfahrung einbringen. Der FC Bayern will Titel gewinnen - und das will ich auch." In der Saison 2024/25 werden sich neue Chancen bieten.