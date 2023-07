eSport in EA SPORTS FC 24: FC Pro World Championship löst FeWC ab

Mit dem Übergang zu EA SPORTS FC 24 wird aus FIFAe bald FC Pro. Die neue WM wird als FC Pro World Championship ausgespielt und soll vereinfacht werden - Seitenhiebe in Richtung der FIFA ließ sich EA nicht entgehen.

Als "längst überfällig" bezeichnete Nick Wlodyka - Senior Vizepräsident und General Manager von EA SPORTS FC - beim Reveal-Event in Amsterdam den Wechsel ins neue eSport-Ökosystem. FIFAe wird durch FC Pro abgelöst, EAs neues kompetitives Format für den virtuellen Rasen. Dieses soll als Plattform auch die Liga-Wettbewerbe wie etwa die Virtual Bundesliga (VBL) umfassen. Im Vordergrund steht für den Entwickler die Vereinfachung.

"Ich glaube, man braucht keinen Doktortitel mehr, um das System zu verstehen", sagte David Jackson - Vizepräsident EA SPORTS FC - gegenüber kicker eSport. Nicht zu unrecht: Unter dem Dach der Marke FIFAe fielen die Wettbewerbsstrukturen seit jeher kompliziert und unübersichtlich aus. Für EA SPORTS FC 24 und dessen Nachfolger verspricht Jackson: "Wir werden den Weg ins Finale erleichtern."

FIFA-Seitenhieb: "Kompetitive Integrität behindert"

Zum Finalevent soll die FC Pro World Championship avancieren. Sie dient quasi als Ersatz des FIFAe World Cup (FeWC), womöglich sogar aller FIFAe Finals. "Die gesamte Saison wird jedes Jahr auf einen fantastischen Championship-Moment hinauslaufen", kündigte Jackson an. Ihm zufolge wolle EA SPORTS "ein kompetitives Konstrukt und einen Wettbewerb kreieren, der sich wirklich nach der Welt des Fußballs anfühlt".

kicker eSport wurde von EA SPORTS zum Reveal-Event nach Amsterdam eingeladen. Dafür haben alle teilnehmenden Medien eine Erstattung der Reisekosten von EA erhalten.

"Eine Menge Veränderungen an der Turnierstruktur" soll FC Pro daher mit sich bringen. Mit Blick auf die FIFAe-Wettbewerbe ist Jackson der Meinung, "dass die kompetitive Integrität aufgrund einiger Notwendigkeiten hinsichtlich der Verträge und Lizenzen behindert wurde." Diese Aussage klingt stark nach offener Kritik am ehemaligen Partner FIFA und dessen Einflussnahme auf den eSport. EA SPORTS wolle künftig "auf das Feedback der Community hören".

Dem Publisher sei es laut Jackson wichtig, "die Bedürfnisse der Spieler zu ergründen". Der Vizepräsident von EA SPORTS FC ist der festen Überzeugung, die professionellen eSportler würden "lieben, was wir in Kooperation mit den größten Ligen und Wettbewerben der Welt erschaffen". Zudem kündigte er an, dass schon bald deutlich mehr Neuigkeiten über die Zukunft des eSports kundgetan werden.