ESM-Elf September: Viel Real, ManCity - und ein Südkoreaner

Die European Sports Media haben ihre Top-Elf für den September bekanntgegeben. Einmal mehr überragen Real Madrid und Manchester City, aber auch der Spitzenreiter der Serie A ist vertreten.

Kaum eine Mannschaft überragt im europäischen Spitzenfußball derzeit wie Real Madrid - die Königlichen haben bis dato jedes einzelne Pflichtspiel für sich entschieden. Das spiegelt sich auch in der ESM-Elf des Monats September wieder, in der gleich fünf Akteure der Madrilenen stehen. Neben den überragenden Offensivspielern Vinicius Junior und Fede Valverde, der trotz seiner Stammposition auf dem rechten Flügel im Mittelfeld gelistet wird, hat es unter anderem auch der ehemalige Münchner David Alaba in die Auswahl geschafft.

Mithalten mit Real kann aktuell lediglich Manchester City, das drei Akteure in der ESM-Elf stellt. Neben Joao Cancelo und Kevin De Bruyne ist natürlich auch Erling Haaland vertreten. Der Norweger trifft im Trikot der Skyblues, wie er will, was auch Ex-Klub Borussia Dortmund in der Champions League jüngst zu spüren bekommen hat.

Der Südkoreaner Min-jae Kim von der SSC Neapel hat sich wegen seiner starken Auftritte beim derzeitigen Tabellenführer der Serie A den Platz ebenso verdient wie Robert Lewandowski, der gegen den FC Bayern in der Königsklasse zwar nicht getroffen hat, dafür jedoch in der Liga für seit Wochen für Furore sorgt.

Die ESM-Topelf des Monats September 2022

Diese Elf nominierte der kicker

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Daniel Carvajal (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

David Alaba (Real Madrid)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Piotr Zielinski (SSC Napoli)

Rafael Leao (AC Milan)

Leroy Sané (FC Bayern München)

Erling Haaland (Manchester City)

Neymar (Paris Saint-Germain)