ESM-Elf im Oktober: Bayer-Trio, Bayern-Duo und ein überragender Bellingham

Duplizität der Ereignisse: Erneut kommt fast die Hälfte aller Spieler der ESM-Elf im Oktober aus der Bundesliga. Und erneut ragt ein Real-Neuzugang heraus.

Die Bundesliga ist erneut und wie schon im Vormonat mit fünf Akteuren in der ESM-Elf im Oktober vertreten - und damit abermals die stärkste Liga. Konstant bleibt auch: Der überragende Mann spielt mit Jude Bellingham in La Liga bei Real Madrid. Elf von elf möglichen Stimmen erhielt der ehemalige Dortmunder, der im vergangenen Monat vier Mal auf Ligaebene (Doppelpack gegen Osasuna und vor allem im Clasico) sowie in der Champions League in Neapel und Braga traf, von den European Sports Media, darunter dem kicker.

Neben Bellingham, der in La Liga nun schon bei zehn Treffern steht, fand auch dessen Teamkollege Daniel Carvajal Berücksichtigung in der Oktober-Auswahl. Aus Spaniens Oberhaus stößt ansonsten kein weiterer Profi hinzu.

Ganz anders die Bundesliga: dreimal Leverkusen, zweimal Bayern! Lukas Hradecky im Tor sowie Jonathan Tah und Jeremie Frimpong (Torschütze gegen Köln, in Wolfsburg sowie in Molde) in der Abwehr bilden eine Art Rückgrat der ESM-Elf.

55-Meter-Torschütze Harry Kane und Jamal Musiala zählen ebenfalls zu den ESM-Auserwählten im Oktober. Der Goalgetter, der mit sieben Stimmen den zweitbesten Wert hinter Bellingham aufweist, stockte sein Konto in der Liga auf ein Dutzend Tore auf, inklusive Dreierpack und Tor aus der eigenen Hälfte gegen Darmstadt (8:0). On top: ein Treffer beim 3:1 bei Galatasaray in der Königsklasse. Musiala wiederum knipste gegen die Lilien doppelt, in der CL sowohl in Kopenhagen wie auch in Istanbul.

Spurs-Duo dabei

Komplettiert wird die aktuelle Elf durch zwei Tottenham-Profis, einen ManCity- und einen PSG-Superstar: Hotspur James Maddison schaffte es wie im Vormonat, berücksichtigt zu werden und hat nun auch Micky van de Ven vom Tabellenführer der Premier League an seiner Seite. Mit sechs bzw. fünf Stimmen rückten auch PL-Toptorjäger Erling Haaland und Ligue-1-Topgoalgetter Kylian Mbappé in die erlesene Mannschaft.

Die ESM-Topelf des Monats Oktober 2023

Diese Elf nominierte der kicker

Wojciech Szczesny (Juventus Turin)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Federico Dimarco (Inter Mailand)

Denzel Dumfries (Inter Mailand)

Scott McTominay (Manchester United)

Aleix Garcia (FC Girona)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)