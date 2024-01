ESM-Elf im Dezember: Sommer im Tor - und drei Bundesliga-Akteure dabei

Bayer Leverkusen bleibt auch im Dezember ein fester Bestandteil der ESM-Elf. Ein Münchner gesellt sich erneut dazu - und im Tor grüßt ein alter Bekannter.

Zwei der drei Bundesliga-Akteure kommen von der Werkself. Jonathan Tah und Florian Wirtz haben auch international auf sich aufmerksam gemacht, so dass sie mit drei bzw. vier Stimmen in der Monatsauswahl vertreten sind. Aus Bundesliga-Sicht gesellt sich Bayerns Topstürmer Harry Kane dazu (fünf Stimmen) - Kane war auch schon in der ESM-Elf im November vertreten.

In der Premier League befindet sich der FC Liverpool im Aufschwung. Die Reds sind Tabellenführer und natürlich spiegelt sich das auch in der ESM-Auswahl wider. Trent Alexander-Arnold räumte mit neun Stimmen die meisten ab. Virgil van Dijk (5) und natürlich Topscorer Mohamed Salah (6) - der jüngst mit Erling Haaland in der Torschützenliste gleichzog - machen das Liverpooler Trio komplett. Von der Insel außerdem dabei: Tottenhams Heung-min Son (4) und ManCitys Rodi (4).

Im Tor der Dezember-Elf steht Yann Sommer. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter trumpfte zum Jahresende gleich mit mehreren starken Paraden und Spielen auf und wurde so mit sieben Stimmen berufen. Sein Teamkollege Federico Dimarco (3) ist ebenfalls vertreten - und dann ist da noch ein weiterer Ex-Bundesliga-Spieler: Jude Bellingham, der aus Real Madrids Stammformation nicht mehr wegzudenken ist und im Dezember zwei seiner insgesamt 13 Saisontore erzielte, steht ebenfalls in der ESM-Elf.

Die ESM-Topelf des Monats Dezember 2024

So hat der kicker gewählt:

Yann Sommer (Inter)

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Olivier Boscagli (PSV Eindhoven)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Hakan Calhanoglu (Inter)

Toni Kroos (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Artem Dovbyk (FC Girona)

Heung-min Son (Tottenham Hotspur)