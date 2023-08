"Es ist an der Zeit": Ex-Nationalspieler Barthel beendet seine Karriere

Danilo Barthel hat das Ende seiner Karriere bekanntgegeben. Der ehemalige Basketball-Nationalspieler spielte zuletzt in der Türkei.

Das Ende seiner aktiven Laufbahn verkündete der 31-Jährige auf seinen Instagram-Kanal. "Während ich diese Worte niederschreibe, erfüllt eine Mischung aus Dankbarkeit und Traurigkeit mein Herz", leitet Barthel seine Erklärung ein. Der gebürtige Heidelberger hatte zuletzt mit einer hartnäckigen Knieverletzung zu kämpfen, die letztlich verhindert hat, dass seine Karriere nochmal Schwung aufnehmen kann. "Nachdem ich mehr als ein Jahr darum gekämpft habe, wieder auf den Platz zu kommen, muss ich akzeptieren, dass ich nicht mehr Basketball spielen kann. Nun ist es an der Zeit, dass ich mein Karriereende bekanntgebe, und ich möchte allen danken, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben."

Diese Reise voller Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen war unglaublich. Danilo Barthel

Der Basketballcourt sei "fast mein ganzes Leben mein Zufluchtsort" gewesen, so Barthel weiter. "Diese Reise voller Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen war unglaublich."

Barthel hatte in seiner Heimatstadt Heidelberg mit dem Basketball-Spielen begonnen. 2011 ging er zu den Skyliners Frankfurt, mit denen er 2016 den Europe Cup gewann. Im selben Jahr zog er weiter zum FC Bayern Basketball. Dort war Barthel eine feste Größe. 2018 gewann er mit den Münchnern das Double, wurde zudem in der Bundesliga zum Finals-MVP gewählt. 2019 verteidigte er mit seiner Mannschaft den Meistertitel. 2020 wechselte der 2,08-Meter-Mann nach Istanbul und gewann mit Fenerbahce 2021 die Meisterschaft. Im vergangenen Jahr trennten sich die Wege, Barthel arbeitete fortan an seinem Comeback - das nun nicht mehr zustande kommt.

Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft stehen für Barthel 62 Länderspiele zu Buche (471 Punkte). Mit der DBB-Auswahl nahm er unter anderem an der WM 2019 und an den Olympischen Spielen 2021 teil.

Barthel dankte allen Organisationen, für die er spielen durfte, Trainern, Teamkollegen, Fans und ausdrücklich seinen Freunden und seiner Familie.

Welches neue Kapitel er nun aufschlägt, ist noch offen. Allerdings stieß Barthel in diesem Jahr als Assistenztrainer zur U-18-Nationalmannschaft, die bei der EM 2023 Bronze gewonnen hat. "Wenn diese Reise endet, beginnt eine neue", so Barthel über sein Ende als aktiver Spieler. "Mal sehen, wohin sie mich führt."