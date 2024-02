"Erwartungen absolut erfüllt": Gräwe verlängert vorzeitig in Frankfurt

Binnen kürzester Zeit hat sich Lisanne Gräwe bei Eintracht Frankfurt festgespielt. Nun hat die 21-Jährige ihren Vertrag bei der SGE vorzeitig verlängert.

"Lisanne hat ein besonderes Profil, das wir gesucht haben und das wir so noch nicht in unseren Reihen haben. Sie bietet uns gerade im zentralen Mittelfeld durch ihr variables Spiel weitere Optionen, um noch flexibler zu werden. Lisanne passt als junge Spielerin gut in unser Konzept, ist aber mehr als ein Talent", hatte Katharina Kiel, Technische Direktorin von Eintracht Frankfurt, im vergangenen Frühjahr bei der Verpflichtung von Lisanne Gräwe verlauten lassen.

Knapp ein halbes Jahr nach ihrem erstem Einsatz für die SGE hat die 21-Jährige dies bereits mehrfach unter Beweis gestellt. In allen Pflichtspielen der laufenden Saison stand die ehemalige Leverkusenerin auf dem Platz, seit dem Jahreswechsel ist sie aus der Frankfurter Stammformation nicht mehr wegzudenken. Wenig überraschend kommt nun also die vorzeitige Vertragsverlängerung für die Gewinnerin der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2022 als damals beste U-19-Spielerin ihres Jahrgangs.

Mit ihren 21 Jahren übernimmt sie auf dem Platz schon Verantwortung und verfügt über eine hohe Spielintelligenz und Ruhe am Ball, was unserem Spiel sehr guttut. Katharina Kiel über Lisanne Gräwe

"Lisanne hat in ihrem ersten halben Jahr unsere Erwartungen absolut erfüllt und spielte zuletzt eine tragende Rolle im zentralen Mittelfeld", sieht sich Kiel bestätigt. "Mit ihren 21 Jahren übernimmt sie auf dem Platz schon Verantwortung und verfügt über eine hohe Spielintelligenz und Ruhe am Ball, was unserem Spiel sehr guttut. Für uns war es aufgrund ihrer hervorragenden Entwicklung zuletzt die logische Entscheidung, sie langfristig an uns zu binden. Wir sind davon überzeugt, dass ihr Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist, und wollen sie als Klub in ihrer weiteren Entwicklung bestmöglich unterstützen."

Gräwe blickt auf "viele Highlights" zurück - und verfolgt große Ziele

Bis 2027 statt zuvor 2025 läuft nun das Arbeitspapier Gräwes, die auf einen ereignisreichen Start am Main zurückblickt. "Mein erstes halbes Jahr ging super schnell rum, ich durfte schon viele besondere Highlights mit dem Team erleben", so die zentrale Mittelfeldspielerin, die klare Ziele verfolgt: "Ich glaube an die Ziele der Eintracht und will mit möglichst viel Spielzeit dazu beitragen, dass wir diese erreichen. Wir wollen international wieder in die Gruppenphase kommen, in der Liga bin ich sicher, dass wir in den kommenden Jahren um Titel mitspielen können.“

Nach 14 Spieltagen liegt Frankfurt auf dem dritten Platz der Bundesliga, der für die Qualifikationsspiele zur Champions League berechtigt. Mit der TSG Hoffenheim auf Platz vier lauert allerdings ein hartnäckiger Verfolger nur zwei Zähler hinter der Eintracht. Im Anschluss an die Länderspielpause wartet das Heimspiel gegen Spitzenreiter Bayern München auf die SGE (9. März, 13 Uhr, LIVE! bei kicker).