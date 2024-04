Erstrunden-Aus für Altmaier und Hanfmann in Monte Carlo

Daniel Altmaier sucht auf Sand noch seine Form. In Monte Carlo ist für ihn erneut bereits in der ersten Runde Schluss. Auch für Yannick Hanfmann ist das Turnier schnell vorbei.

Steht im Jahr 2014 nun bei zehn Niederlagen in 15 Spielen: Daniel Altmaier. IMAGO/MaJo

Die beiden Davis-Cup-Profis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo jeweils bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 25 Jahre Altmaier verlor am Montag gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 2:6, 6:7 (3:7). Hanfmann musste sich dem Franzosen Arthur Fils klar mit 0:6, 2:6 geschlagen geben. Nach nur 62 Minuten war die Partie entschieden.

Die beiden deutschen Tennisspieler waren eigentlich bereits in der Qualifikation gescheitert, rückten als sogenannte Lucky Loser aber doch noch ins Hauptfeld. Allerdings konnten sie ihre Chancen nicht nutzen und schieden frühzeitig aus. Beide wirkten aber auch nicht richtig fit. Altmaier bestätigte im TV-Sender Sky, dass er etwas krank und deshalb nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sei.

Am Sonntag hatte bereits Dominik Koepfer seine Auftaktpartie verloren. Jan-Lennard Struff schaffte dagegen den Sprung in die zweite Runde, wo er es nun mit dem Kroaten Borna Coric zu tun bekommt. Alexander Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos. Er trifft nun auf den Österreicher Sebastian Ofner.