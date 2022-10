Erster Triathlet mit Down-Syndrom schafft Ironman Hawaii

Eine Stunde vor Mitternacht wurde es wieder richtig laut im legendären Zielkanal von Kailua-Kona. Chris Nikic genoss den tosenden Applaus von Fans, Athleten und Freunden an seinem 23. Geburtstag.

Der US-Amerikaner Nikic kam als erster Mensch mit Down-Syndrom bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ins Ziel.

Begleitet von seinem Guard überquerte Nikic am späten Donnerstagabend nach inoffiziell 16:31:27 Stunden die Ziellinie. Hinter ihm lagen 3,86 Kilometer Schwimmen im Pazifik, 180,2 Kilometer auf dem Rad und ein Marathon bei großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Im Ziel stimmten viele die legendären Worte mit an: "Chris, you are an Ironman" (Chris, du bist ein Ironman). Vor rund zwei Jahren hatte er in Panama zum ersten Mal einen Ironman bestritten.

Haug wird Dritte

Bei den Frauen hatte zuvor die Deutsche Anne Haug den dritten Platz belegt. Die Männer sind am Samstag dran.