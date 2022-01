Erster Neuzugang der "neuen Ära": Newcastle holt Trippier

Newcastle United hat den ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht und sich mit Kieran Trippier vom spanischen Meister Atletico Madrid verstärkt.

"Der Ort, an dem ich sein wollte": Kieran Trippier schlägt in Newcastle auf. imago images/NurPhoto

Trippier unterschrieb bei den Magpies einen Vertrag bis Sommer 2024. Die Ablösesumme für den 31-Jährigen soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 14,5 Millionen Euro betragen.

Im Sommer hatte Atletico ein Werben Manchester Uniteds um den englischen Nationalspieler dem Vernehmen nach noch abgeblockt. Ein halbes Jahr später lässt der spanische Meister seinen Stamm-Rechtsverteidiger zurück in die Heimat ziehen.

Trippier war vor zweieinhalb Jahren von Tottenham Hotspur zu Atletico gewechselt. Bei den Colchoneros, mit denen er vergangene Saison die Meisterschaft holte, entwickelte er sich zum Leistungsträger. Nun geht Trippier als Newcastles erste Verpflichtung unter den neuen Besitzern aus Saudi-Arabien in die Geschichte ein.

Mit Trainer Howe arbeitete Trippier schon in Burnley zusammen

Newcastle-Coach Eddie Howe hatte Trippier einst schon nach Burnley geholt. "Ich freue mich, zu diesem fantastischen Klub zu wechseln", wird der Rechtsverteidiger in der Vollzugsmeldung zitiert. "Ich habe meine Zeit in Madrid wirklich genossen, aber als ich von Newcastles Interesse erfuhr, wusste ich, nachdem ich vorher schon mit Eddie Howe gearbeitet hatte, dass das der Ort ist, an dem ich sein wollte."

Statt um die Meisterschaft kämpft Trippier mit Newcastle zunächst gegen den Abstieg. Nach nur einem Sieg aus den ersten 19 Spielen liegen die Magpies in der Premier League mit elf Punkten auf dem vorletzten Platz. Der erste Nicht-Abstiegsplatz ist trotz der mageren Bilanz allerdings nur zwei Punkte entfernt.

Und Trippier dürfte sicher nicht der einzige Wintertransfer in Newcastle bleiben. Mit Mittelfeldspieler Aaron Ramsey, der bei Juventus Turin keine Zukunft mehr hat, werden die neureichen Magpies ebenfalls in Verbindung gebracht.