Erster Neu-Löwe: Frankfurt verpflichtet Kanadier Brace

Die Löwen Frankfurt treiben die Kaderplanung für ihre zweite Erstligasaison weiter voran. Aus der höchsten schwedischen Eishockeyliga wechselt Cam Brace an den Main.

Die Hessen gaben die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Cam Brace am Donnerstag bekannt. Der 29-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten IK Oskarshamn zu den Löwen Frankfurt.

"Cam ist nach wie vor ein hungriger Spieler, der viel Potential mitbringt, um in der DEL sowohl in seiner gesamten Performance als auch im Scoring ein Ausrufezeichen zu setzen", sagte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Brace schloss die letzte Saison in der Swedish Hockey League mit 28 Scorerpunkten (11 Tore/17 Assists) in 51 Hauptrunden-Spielen ab, womit er im Top-Scorer-Ranking seines Teams auf dem fünften Platz stand. Bis 2018/19 spielte der Kanadier ausschließlich in seinem Heimatland, bevor er sich zur Spielzeit 2019/20 den Herning Blue Fox aus Dänemark anschloss, für die er bis 2020/2021 in der Metal Ligaen auflief.

Großer Umbruch in Frankfurt

Nach dem Aus in den Pre-Play-offs hatten die Löwen mit der Trennung von 13 Spielern und Cheftrainer Gerry Fleming einen großen Umbruch eingeleitet. Im Gegenzug hatten sie bereits die Verträge von acht Profis verlängert.