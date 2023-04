Erster Euroleague-Titel: Sabally schreibt mit Fenerbahce Geschichte

Satou Sabally hat mit Fenerbahce die Euroleague der Frauen gewonnen. Der deutschen Ausnahme-Basketballerin gelang mit ihrem Team damit Historisches.

Im Finale gegen den türkischen Rivalen Çukurova setzte sich das favorisierte Fenerbahce deutlich mit 99:60 durch. Schon zur Pause führte der Klub vom Bosporus mit 57:24. Sabally kam dabei von der Bank, verbuchte in rund 20 Minuten Spielzeit elf Punkte, vier Rebounds und zwei Assists.

Dominiert wurde die Partie aber einmal mehr von Breanna Stewart. Die US-Amerikanerin legte im Finale 35 Punkte auf und wurde im Anschluss zum Final-Four-MVP gewählt. Schon im Halbfinale gegen den italienischen Vertreter Famila Basket Schio hatte die 28-Jährige 24 Punkte und elf Rebounds aufgelegt.

Erster Sieg in der Euroleague

Durch den Triumph in Prag hat Fenerbahce erstmals die Euroleague der Frauen gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Zuvor hatte der türkische Klub viermal das Finale verloren, zuletzt im vergangenen Jahr - schon damals mit Sabally im Kader.

Die gebürtige Berlinerin spielt wie andere Spielerinnen aus der WNBA während der Spielpause in den USA in Europa. Im Jahr 2020 hatte sich die 24-Jährige, die in der US-Profiliga bei den Dallas Wings unter Vertrag steht, Fenerbahce angeschlossen und zweimal den Meistertitel gewonnen.