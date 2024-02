Erste Station in England: Breitenreiter übernimmt Huddersfield Town

André Breitenreiter ist neuer Trainer von Huddersfield Town. Der 50-Jährige unterschrieb beim englischen Zweitligisten bis 2026.

Wie Huddersfield am Donnerstag vermeldete, übernimmt Breitenreiter den englischen Zweitligisten ab der kommenden Woche. Der 50-Jährige folgt auf den im Januar beurlaubten Darren Moore.

Mit Breitenreiter soll in Huddersfield der Klassenerhalt gelingen: Aktuell rangiert der Klub auf Platz 20 in der Championship - nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. "Wir glauben, dass André der ideale Kandidat für diese Aufgabe ist", wird Kevin Nagle, Eigentümer und Vorsitzender von Huddersfield Town, in der Vereinsmitteilung zitiert. "Seine Referenzen als Gewinner können sich sehen lassen, und als ich mit ihm sprach, war ich von seinem umfassenden Wissen sehr beeindruckt."

Breitenreiter hat "große Lust, den Verein zu stabilisieren und weiterzuentwickeln"

Breitenreiter führte sowohl den SC Paderborn (2014) als auch Hannover 96 (2017) als Trainer in die Bundesliga. Mit dem FC Zürich feierte er 2022 die Schweizer Meisterschaft. Zuletzt war er Trainer bei der TSG Hoffenheim. Auf Instagram schrieb Breitenreiter von einer "tollen Herausforderung", die auf ihn und sein Team warte. "Fakt ist, dass wir sehr große Lust haben, den Verein zu stabilisieren und weiterzuentwickeln."

In Huddersfield kennt man sich mit deutschen Trainern aus: The Terriers beschäftigten vor Breitenreiter bereits David Wagner (2015 bis 2019) und Jan Siewert (2019) als Cheftrainer. Ehe Breitenreiter in Huddersfield loslegt, wird am kommenden Samstag beim Spiel gegen Hull City noch Interimstrainer Jonathan Worthington an der Seitenlinie stehen.