Erste Serie-A-Station: Weltmeister-Kapitän Cannavaro soll Udine retten

Udinese Calcio steckt tief im Abstiegskampf der Serie A, weswegen sich der Tabellen-17. im Endspurt für einen Trainerwechsel entschieden hat: In Fabio Cannavaro soll eine italienische Spielerikone den Verein vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren.

Die Luft für Udinese Calcio wird im Abstiegskampf der Serie A immer dünner. Weil der Traditionsklub nur eines seiner letzten acht Ligaspiele gewann und die jüngsten beiden verlor, zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Das 0:1 beim direkten Konkurrenten Hellas Verona am Samstag sorgte für das Aus von Trainer Gabriele Cioffi, das am Montag offiziell kommuniziert wurde.

Cioffi hatte Udine Ende Oktober übernommen, holte in 23 Serie-A-Spielen allerdings nur 22 Punkte (vier Siege, zehn Remis und neun Niederlagen). Die Verantwortlichen veranlassten die Trennung jedoch nicht, ohne bereits den Alternativplan präsentieren zu können. Nur wenige Stunden nach der Beurlaubung präsentierte der Klub einen überaus prominenten Nachfolger: Fabio Cannavaro, Weltmeister-Kapitän 2006, soll Udine vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren.

Viel Erfahrung in einer solchen Situation bringt Cannavaro zumindest als Trainer nicht mit. Der 50-Jährige begann die Karriere nach der aktiven Karriere in China und trainierte unter anderem in Saudi-Arabien auch Al-Nassr. Von Ende September 2022 bis Anfang Februar 2023 stand Cannavaro erstmals in der Heimat an der Seitenlinie, wurde bei Zweitligist Benevento aber wegen Erfolglosigkeit (0,94 Punkte im Schnitt) nach nicht einmal fünf Monaten wieder beurlaubt.

Prominente Unterstützung bei der Mission Klassenerhalt

Udine ist nun seine erste Serie-A-Station. Eine, die er nicht ohne Unterstützung angeht: Bruder Paolo kommt als Assistenztrainer mit zum Sorgenkind, auch Francesco Troise gehört zum Staff. Zudem ist Udine-Legende Giampiero Pinzi ab sofort auch wieder fester Bestandteil des technischen Stabs, dem er bereits von 2019 bis 2022 angehörte.

Am Montagnachmittag leiteten Cannavaro & Co. ihr erstes Training, die offizielle Präsentation folgt am Dienstag ab 13 Uhr. Der Vertrag des einstigen Ballon-d'Or-Gewinners ist zunächst bis zum 30. Juni 2024 datiert. "Der Verein sieht in seiner Erfahrung auf dem Spielfeld sowie in seiner unbestrittenen Führungsstärke die richtige Person, um die Mannschaft zum Ziel der Rettung zu führen", schreibt Udine auf seiner Website.