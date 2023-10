Erste Runde in der Copa del Rey ausgelost - Real und Barça im Wartestand

Am Dienstag wurde die erste Runde in der Copa del Rey ausgelost. Barcelona und Real Madrid befinden sich allerdings noch im Wartestand, die beiden Top-Favoriten greifen erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Wettbewerb ein.

Insgesamt 110 Mannschaften sind es, die in der ersten Runde der Copa del Rey an den Start gehen. 100 Teams entstammen den fünf nationalen Ligen, zehn Vereine haben sich in einer Vorauswahl qualifiziert. Die insgesamt 55 Partien, die am Dienstag ausgelost wurden, finden am 31. Oktober sowie am 1. und 2. November statt.

Viele Vereinsvertreter auch kleinerer Klubs hatten sich in Las Rozas, wo sich der Sitz des spanischen Fußballverbandes befindet, eingefunden, um ihren Gegner für die erste Runde zu erfahren.

Und tatsächlich gab es für einige krasse Außenseiter Grund zum Jubeln. Rubi beispielsweise, einer von zehn Qualifikanten, zog mit dem Spiel gegen Athletic Bilbao das große Los. Ähnlich erging es Quintanar, ebenfalls nur über die Vorauswahl dabei, das den amtierenden Europa-League-Sieger FC Sevilla zugelost bekam.

Der kleine Klub Hernan Cortes freut sich auf Real Betis, Chiclana auf Villarreal, Tardienta auf Getafe, Bunol auf Real Sociedad, Boiro auf Mallorca und Turegano auf Celta Vigo. Das Scheitern eines spanischen Erstligisten käme schon einer großen Sensation gleich.

Vier Teilnehmer dürfen indes die ersten beiden Runden des Wettbewerbs überspringen, was mit ihren Leistungen in der Vorsaison zusammenhängt: Barcelona als Meister, Real als Titelverteidiger in der Copa, Osasuna als Vorjahresfinalist und Atletico Madrid als La-Liga-Dritter der Saison 2022/23 - da Pokalsieger Real Zweiter wurde und einen Platz "freigibt".

Diese vier Teams werden zwischen dem 10. und 14. Januar - erneut in Saudi-Arabien - die Supercopa ausspielen. Zum bereits fünften Mal wird diese in dem neuen Format eines Final Four ausgetragen. Real Madrid triumphierte 2020 und 2022, Athletic Bilbao 2021 und der FC Barcelona bei der bis dato letzten Ausgabe im Januar 2023.