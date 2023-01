Erst Handtuch, dann Schläger: Nadals "Problemchen" mit den Ballkindern

Rafael Nadal ist der Start in die Australian Open geglückt, allerdings musste der Spanier sich anstrengen - und hatte zudem so seine "Problemchen" mit den Ballkindern.

Die Corona-Pandemie hat in vielerlei Hinsicht für Veränderungen gesorgt, auch im Tennis. Zum Beispiel müssen die Ballkinder mittlerweile nicht mehr die verschwitzten Handtücher den Profis bringen. Dafür sind die Spieler und Spielerinnen nun selbst verantwortlich. Rafael Nadal gefiel das in seinem Match gegen den talentierten Briten Jack Draper nicht.

Nach 19 gespielten Minuten beschwerte sich der Spanier bei Schiedsrichter John Blom, warum er sein Handtuch selbst holen müsse. "Wir brauchen jemanden, der das Handtuch bringt - es ist super weit entfernt", monierte der 36-Jährige die langen Wege zu den Ablageorten der Handtücher: "Warum können die Ballkinder das Handtuch nicht bringen?"

Der Australier Blom bemühte sich anschließend, dem Grand-Slam-Rekordchampion die Dinge zu erklären und wies darauf hin, dass man da nichts machen könne. Nadal winkte ab und lies es dann auch gut sein, wahrscheinlich hatte er die Handtücher ohnehin nur als Vorwand genommen, um ein bisschen Dampf abzulassen - immerhin hatte sich Draper als der unangenehme Gegner entpuppt, den viele im Vorfeld erwartet hatten.

Auf einmal ist Nadals Schläger weg

Etwas später - es stand 4:3 für Nadal - gab's dann erneut Aufregung: Nadal war perplex, denn es fehlte auf einmal einer seiner Tennisschläger. Die Ursache hatte Nadal aber rasch erkannt. "Der Balljunge hat meinen Schläger genommen", sagte Nadal sichtlich amüsiert in Richtung des Unparteiischen.

Böse Absicht konnte dem Balljungen dabei gewiss nicht unterstellt werden, denn wie sich später herausstellte, war es schlicht eine Verwechslung. Nadal bestätigte gegenüber "Eurosport", dass er einen Schläger neu hatte besaiten lassen wollen - allerdings nicht den, den der Balljunge dann mitnahm.

Es hat mich nicht irritiert, es war lustig. Rafael Nadal über den "verschwundenen" Schläger

"Er hat dann den Schläger genommen, mit dem ich spielen wollte", erklärte der Mallorquiner und nahm die ganze Sache mit Humor. Er betonte, dass ihn das gar nicht irritiert hätte. "Es war nur lustig."

Alles andere als lustig war indes das Match gegen den 21-jährigen Draper, der großen Widerstand leistete und Nadal in vier Sätze zwang. Ob es an den Bällen lag, die Nadal noch vor seinem Auftaktmatch kritisiert hatte ("Sie sagen, es sei derselbe, aber der Ball ist von schlechterer Qualität - ohne Zweifel")?

So oder so: Auch mit den "schlechteren Bällen" reichte es für Nadal zum Auftaktsieg. Der Spanier gewann 7:5, 2:6, 6:4 und 6:1 und trifft nun in der kommenden Runde Mackenzie McDonald aus den USA, der sich durchaus überraschend in fünf teils sehr engen Sätzen gegen seinen Landsmann Brandon Nakashima behauptete (7:6, 7:6, 1:6. 6:7, 6:4).