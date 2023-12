Erst drei Teams im Achtelfinale: Die Entscheidungen in der Europa League

Der letzte Spieltag in der Gruppenphase der Europa League bringt jede Menge Spannung im Kampf um die letzten Achtelfinal-Tickets mit sich. In drei Gruppen gibt es Endspiele um den Gruppensieg, auch Freiburg ist gefordert.

So viel vorab: Allzu viel Klarheit herrscht in der Europa League vor dem finalen Spieltag am Donnerstag noch nicht. Erst drei Teams haben das Ticket für das Achtelfinale sicher in der Tasche: Bayer 04 Leverkusen, Atalanta Bergamo und der FC Liverpool.

In den restlichen fünf Gruppen ist noch offen, wer Gruppensieger wird und damit direkt in die Runde der letzten 16 einzieht. Für die jeweiligen Gruppenzweiten geht es in den Play-offs der K.-o.-Runde gegen die Tabellendritten aus der Champions-League-Vorrunde um die letzten Achtelfinal-Tickets. Die Gruppendritten der Europa League dürfen in der Europa Conference League weiterspielen.

Endspiele für Freiburg, Marseille und Rennes

In Gruppe A ist immerhin klar, dass der Gruppensieg zwischen dem zweiten deutschen Vertreter in der Europa League, dem SC Freiburg, und West Ham United im direkten Duell (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgemacht wird.

Gewinnt Freiburg, steht der Sport-Club im Achtelfinale. Spielen die Breisgauer nur Remis oder verlieren sie gegen die Hammers, müssen sie mit Platz 2 vorliebnehmen und damit in den Play-offs der K.-o.-Runde antreten. Dahinter kämpfen Olympiakos und Backa Topola um Platz 3.

Endspiele um den Gruppensieg warten auch in Gruppe B und Gruppe F auf die Fans. In Gruppe B kämpfen Olympique Marseille (11 Punkte) und Brighton & Hove Albion (10) im direkten Duell um den Gruppensieg, von Platz 2 ist aber keines der beiden Teams mehr zu verdrängen. Ajax Amsterdam (Platz 4, 2 Punkte) hofft im letzten Gruppenspiel gegen AEK Athen (Platz 3, 4 Punkte) immerhin noch auf die Play-offs der K.-o.-Runde in der Europa Conference League.

Die alles entscheidende Partie um den Gruppensieg in Gruppe F bestreiten Stade Rennes und der FC Villarreal (Donnerstag, 18.45 Uhr). Die bessere Ausgangslage haben die Franzosen, die mit zwei Punkten Vorsprung die Gruppe anführen. Sie müssen also nur eine Niederlage gegen Villarreal verhindern und stehen im Achtelfinale. Die Europa Conference League ist beiden Teams bereits sicher.

Wer überwintert hinter Leverkusen international?

In Gruppe D (Atalanta Bergamo), Gruppe E (Liverpool) und Gruppe H (Leverkusen) stehen die Gruppensieger bereits fest, in erstgenannter Gruppe ist auch Sporting Lissabon als Gruppenzweiter gesichert, Sturm Graz und Rakow Tschenstochau (jeweils 4 Punkte) liefern sich ein Fernduell um Platz 3. Hinter Liverpool balgen sich Toulouse (8 Punkte, gegen LASK) und Union Saint-Gilloise (5, gegen Liverpool) um den Platz in den EL-Play-offs.

Sollte Toulouse nicht punkten und die Belgier gewinnen und damit nach Punkten gleichziehen, würde die Tordifferenz (aktuell Toulouse -2, Union Saint-Gilloise -4) entscheiden, da auch der direkte Vergleich ausgeglichen ist. Hinter Leverkusen kommt es zwischen Qarabag Agdam (7 Punkte, gegen BK Häcken) und Molde FK (ebenfalls 7, in Leverkusen) zum Fernduell um Platz 2.

Fernduell in Gruppe G - Alles offen in Gruppe C

Apropos Fernduell: Das gibt es auch in der Gruppe G, in der sich Slavia Prag als aktueller Tabellenführer (12 Punkte) und die AS Rom (10) als Zweiter Hoffnungen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation machen. Die Roma muss zuhause gegen Sheriff Tiraspol drei Punkte einfahren und gleichzeitig auf einen Patzer der Tschechen gegen Servette Genf hoffen. Der Drittplatzierte, Genf, kann die beiden Teams nicht mehr einholen und ist sicher in der Europa Conference League.

Spannend könnte es im Falle eines Remis von Prag und eines Sieges der Roma werden. Dann müssten die Italiener ihr Spiel mit mindestens fünf Toren Differenz gewinnen, um Prag den ersten Platz wegzuschnappen. Sollte in diesem Fall die Roma mit genau vier Toren Unterschied gewinnen, würden die insgesamt erzielten Tore und bei Gleichstand die auswärts erzielten Tore (Vorteil Prag) entscheiden. Denn dann wären sowohl Punkte, der direkte Vergleich als auch die Tordifferenz ausgeglichen.

Bleibt nur noch die Gruppe C, in der vor dem letzten Spieltag in der Gruppenphase noch keine Entscheidung gefallen ist. Tabellenführer Real Betis Sevilla (9 Punkte) will im Duell mit den Rangers (Platz 2, 8 Punkte) das Achtelfinal-Ticket buchen. Dahinter lauert Sparta Prag (Platz 3, 7 Punkte) auf einen Ausrutscher der Konkurrenten. Die Tschechen sind bei Aris Limassol (Platz 4, 4 Punkte) zu Gast, das mit einem Sieg gegen Sparta noch in die Play-offs der K.-o.-Runde der Europa Conference League springen könnte. Für genügend Spannung ist am Donnerstag also definitiv gesorgt.