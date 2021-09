Erneuter Platzsturm in der Ligue 1: Ausschreitungen sorgen für Unterbrechung in Lens

Zum zweiten Mal binnen vier Wochen ist ein Ligue-1-Spiel von Fan-Ausschreitungen überschattet worden. Das Spiel zwischen RC Lens und Lille OSC wurde erst nach einer halbstündigen Unterbrechung fortgesetzt.

In der Halbzeitpause des Nord-Derbys war es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden rivalisierenden Fan-Lagern gekommen. Anhänger beider Klubs, also von RC Lens und Lille OSC, warfen Gegenstände über die Begrenzungen in den jeweils anderen Block. Schließlich stürmten Lens-Supporter den zu diesem Zeitpunkt leeren Platz, um in den Gästeblock zu gelangen.

Französische Medien schreiben von rund hundert Anhängern, die zwischenzeitlich auf dem Feld standen.

Hinzugerufenen Polizeikräften gelang es schließlich mit Unterstützung der Ordner, die Personen zurück auf die Tribüne zu drängen. Laut "L'Equipe" soll es zu mindestens einer Festnahme gekommen sein.

Mit rund einer halben Stunde Verspätung wurde die zweite Hälfte der Partie schließlich unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen angepfiffen. Lens gewann durch ein Tor von Przemyslaw Frankowski mit 1:0 und verschärfte damit die Krise des amtierenden Meisters aus Lille (nur fünf Punkte aus sechs Ligaspielen).



Bereits Mitte August war es beim Derby zwischen Olympique Marseille und dem OGC Nizza zu einem Platzsturm gekommen. Nizza-Anhänger hatten das Feld sogar während des laufenden Spiels betreten, es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen Spielern, Staff und Fans. Das Spiel wurde daraufhin beim Stand von 1:0 für Nizza abgebrochen, es wird nun am 27. Oktober auf neutralem Boden wiederholt.