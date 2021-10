Erlensee schlägt Stadtallendorf - Barockstadt wieder ohne Sieg

Während Primus SG Barockstadt Fulda gegen den FSV Fernwald remis spielte, gewann der FC Erlensee das Verfolgerduell bei Eintracht Stadtallendorf.

Hessenliga A Startseite

Spieltag

Tabelle

Zweites Spiel in Folge ohne Sieg für Primus SG Barockstadt: Beim FSV Fernwald mussten sich die Fuldaer mit einem 2:2 begnügen - für den FSV bereits das achte Remis im zehnten Spiel dieser Saison. Der personell dezimierte Tabellenführer stellte die Anzeigentafel dabei früh durch einen von Duran verwandelten Foulelfmeter auf 0:1, doch nur wenige Minuten später durfte auch die Heimelf nach einem Strafstoß durch Solak jubeln. Insgesamt war es in Durchgang eins eine Partie auf Augenhöhe, Chancen waren insgesamt Mangelware. Fuldas Grösch köpfte kurz vor der Pause noch ans FSV-Gestänge. Die SG kam dann aber besser aus der Kabine, die 2:1-Führung durch Pecks im Anschluss an eine Ecke fiel folglich verdient. Doch erneut antwortete Fernwald: Richter netzte nach schöner Kombination zum 2:2. Dabei sollte es bleiben, Göbels vermeintliches 3:2 für die SG wurde vom Schiedsrichter aufgrund eines Foulspiels zurückgepfiffen - eine umstrittene Entscheidung, die dem meckernden Gästeakteur Schaaf auch noch den Ampelkarton einbrachte. Dennoch bleibt die SG Barockstadt relativ souverän an der Tabellenspitze.

Den Rückstand auf fünf Zähler verkürzen konnte der FC Erlensee im Verfolgerduell bei Eintracht Stadtallendorf. Erlensee konnte beim 2:1-Sieg erneut ein Spiel drehen, lag man doch durch einen Wiessner-Treffer kurz vor der Pause bis zur 80. Minute zurück. Es roch auch nicht gerade nach einem weiteren Tor in dieser Partie. Doch weil es Stadtallendorf verpasste, für die Entscheidung zu sorgen, konnte der FCE, der seine Leistung nach Wiederanpfiff insgesamt steigerte, durch Zimpel und Luedke noch auf ein umjubeltes 2:1 stellen. In der Tabelle distanziert man die Eintracht, die im zehnten Spiel nun ihre erste Saisonniederlage hinnehmen musste, auf vier Zähler.

Hanau im Pech

Auch der Hünfelder SV siegte gegen einen Tabellennachbarn: 2:1 hieß es am Ende gegen den FC Hanau. Ein umstrittener Strafstoß, von Vogt eine Viertelstunde vor Ende verwandelt, sorgte dabei für den entscheidenden Treffer des Tages. Es war unterm Strich eine unglückliche Niederlage für die Hanauer, die sicher nicht das schlechtere Team an diesem chancenarmen Nachmittag stellten. Dennoch gerieten sie schon in Durchgang eins durch einen Vogler-Treffer in Rückstand. Nach Wiederanpfiff sorgte zwar der eingewechselte Sentürk mit einem abgefälschtem Schuss für den Ausgleich, dann aber kam die 74. Minute - und nach einem schnell ausgeführten Freistoß der Elfmeterpfiff. Die Hanauer plädierten mit Nachdruck, Keeper Hofacker habe den Ball gespielt, doch dem Schützen Vogt war's egal. In der Schlussphase verpassten die Gäste trotz guter Chancen den Ausgleich.

In der unteren Tabellenhälfte trennten sich derweil der KSV Baunatal und Bayern Alzenau mit 2:2. Wieder kassierte der Regionalliga-Absteiger dabei in der Nachspielzeit den Ausgleich. Einen Sieger hatte dieses Spiel auf überschaubarem Niveau ohnehin nicht unbedingt verdient, Baunatal, das in der Anfangsphase durch Schmeer in Front ging, musste nach Wiederanpfiff Gegentreffer durch Wilke und Kang schlucken. Cakmak sorgte dann in der dritten Nachspielzeit per Strafstoß-Treffer für das umjubelte 2:2. Es bleibt dabei: Alzenau muss schwer um die angepeilte Aufstiegsrunde kämpfen.

Am Sonntag dann steigt noch das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten SV Neuhof und dem Vorletzten SV Steinbach.