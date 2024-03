Erikssons Wunsch geht in Erfüllung: Ein Anfield-Comeback mit großen Emotionen

Der FC Liverpool hat dem todkranken Trainer Sven-Göran Eriksson einen Herzenswunsch erfüllt: Der Schwede stand beim 4:2-Comebacksieg einer Liverpooler Legenden-Auswahl gegen eine von Ajax Amsterdam an der Seitenlinie. Es wurde ein Nachmittag der großen Emotionen.

Die herzliche und innige Umarmung mit Jürgen Klopp war nur einer von vielen Höhepunkten für Sven-Göran Eriksson an diesem Samstagnachmittag. Im Januar hatte der mittlerweile 76-Jährige seine unheilbare Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs öffentlich gemacht. Infolgedessen hatte Klopp den großen Fan der Reds zum Legendenspiel eingeladen - an diesem Samstag saß Eriksson sogar auf der Bank des LFC.

Der erste Gänsehaut-Moment in Anfield war Erikssons Einlauf ins Stadion, als sich 60.000 Zuschauer erhoben und Standing Ovations gaben - gefolgt von einem hochemotionalen "You'll never walk alone". Die Rührung war Eriksson in vielen Momenten ins Gesicht geschrieben.

Sein vermutlich letzter Einsatz auf der Trainerbank verlief allerdings zunächst nicht nach Plan: Nach nur zwei Minuten gerieten die Reds in Rückstand, weil Martin Skrtel pennte und Derk Boerrigter aus kurzer Distanz eiskalt verwandelte. Zwei Minuten vor der Pause erhöhte Kizito "Kiki" Musampa gar auf 2:0 (43.).

Tolle Geste: Torschütze Gregory Vignal herzt Sven-Göran Eriksson. imago images

Es musste also ein Anfield-Comeback her - und es gab ein Anfield-Comeback: Gregory Vignal machte keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff den Anfang und suchte sofort den Weg zu Eriksson, um diesen zu umarmen (54.). Djibril Cissé glich eine Viertelstunde vor Schluss aus (75.).

Eriksson sollte aber noch mehr Grund zur Freude haben, denn Nabil El Zhar erzielte in der 81. Minute Liverpools erste, umjubelte Führung. Vier Minuten später markierte Fernando Torres den 4:2-Schlusspunkt.

Gerrard: "Konnte es kaum erwarten, noch einmal für ihn zu spielen"

"Es fühlt sich immer noch wie ein ganz besonderer Ort an", gestand die spanische Stürmer-Ikone hinterher offen ein: "Und es ist ein besonderer Tag für Sven." Reds-Kapitän Steven Gerrard hatte noch vor Anpfiff angekündigt, jede Minute genießen zu wollen.

Hinterher erklärte er: "Zur Halbzeit lagen wir mit 0:2 zurück, aber wir hatten das Gefühl, dass es nicht dem Spielverlauf entsprach. Die Jungs waren in der zweiten Halbzeit großartig. Dass Sven heute hier ist, ist etwas ganz Besonderes. Sobald ich wusste, dass er heute der Trainer sein würde, konnte ich es kaum erwarten, noch einmal für ihn zu spielen."

In seiner großen Karriere als Trainer hatte Eriksson mitunter Benfica, AS Rom und Lazio Rom sowie Manchester City trainiert. Dazu kamen die Nationalteams von England, Mexiko, den Philippinen und der Elfenbeinküste. Nach seiner Krebsdiagnose hatte Eriksson Anfang des Jahres entschieden, sein Amt als Sportdirektor beim schwedischen Klub IF Karlstadt niederzulegen.

Die Startaufstellungen auf einen Blick:

Liverpool: Dudek - Kvarme, Skrtel, Agger, Aurelio - Maxi, Sissoko, Spearing, Babel - Gerrard, Torres



Ajax: Gentenaa - van Rhijn, Lindenbergh, de Zeeuw, Emanuelson - Litmanen, Enoh, van der Vaart, Tahamata - de Jong, Boerrigter