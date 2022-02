Eriksen gibt am Samstag sein Premier-League-Comeback

"Ein großer Tag für uns alle": Christian Eriksen wird am Samstag erstmals seit seinem Herzstillstand wieder ein Profispiel bestreiten.

Wird am Samstag erstmals in einem Pflichtspiel für Brentford am Ball sein: Christian Eriksen. imago images/Sportimage

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen Newcastle United erstmals zum Kader des FC Brentford gehören und auch "auf dem Rasen stehen". Das kündigte Trainer Thomas Frank am Freitag an.

Eriksen, zwischen 2013 und 2020 für die Tottenham Hotspur in der Premier League aktiv, war im Januar ablösefrei zum Aufsteiger gewechselt und hatte zuletzt bereits in einem Testspiel debütiert.

Nach seinem Herzstillstand bei der EM am 12. Juni 2021 hatte der Däne einen Defibrillator eingesetzt bekommen, weswegen er nicht länger für seinen damaligen Klub Inter Mailand spielberechtigt war.

Brentford kann ein wenig frischen Wind gerade gut gebrauchen

"Das ist ein großer Tag für uns alle, aber vor allem für Christian und seine Familie", sagte Landsmann Frank am Freitag. Seine Mannschaft kann ein wenig frischen Wind auf dem Platz gut gebrauchen: Nach beachtlichem Saisonstart ist Brentford inzwischen den Abstiegsrängen bedrohlich nahegekommen.

Gegner Newcastle könnte die "Bienen", die am 2. Januar zuletzt ein Ligaspiel gewannen (2:1 gegen Aston Villa), am Samstag in der Tabelle überholen.