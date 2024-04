"Er hat viele Anfragen": Völler will begehrten Nagelsmann halten

Wie geht es weiter mit Bundestrainer Julian Nagelsmann? Der DFB hat einen klaren Wunsch, den Sportdirektor Rudi Völler am Mittwoch noch einmal untermauert hat.

Julian Nagelsmann hat beim DFB noch einen Vertrag bis nach der EM, alles andere ist bisher offen. Der Coach wird aktuell unter anderem als Nachfolger von Thomas Tuchel und damit zugleich als Rückkehrer beim FC Bayern diskutiert.

"Er hat viele Anfragen", weiß Rudi Völler um das große Interesse am aktuellen Bundestrainer. Vor dem Pokal-Halbfinale von Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf machte der DFB-Sportdirektor bei Sky aber klar, dass der DFB gerne mit dem erst 36-jährigen Coach weitermachen würde. "Das wäre unser großer Wunsch", so der 63-Jährige.

Völler & Co. setzen dabei unter anderem auf den Faktor Nationalmannschaft. Diese "zu trainieren, ist etwas Besonderes", sagte der Funktionär. "Es ist die wichtigste Mannschaft in Deutschland, das hat man bei den beiden Länderspielen gemerkt, als diese Euphorie entstanden ist. Ich glaube, das gefällt ihm." All das müsse aber aus Völlers Sicht "in Ruhe" besprochen werden. "Er kennt die Signale, dass wir gerne mit ihm weitermachen wollen."

Bereits vor den Länderspielen im März hatte der DFB klargemacht, mit Nagelsmann weitermachen zu wollen. Die Siege in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) haben nun auch eine Euphorie entfacht und zeigen, dass der Nationaltrainer mit seinem Team auf dem richtigen Weg ist.

Was macht Völler? "Es gefällt mir im Moment"

Auch die Zukunft von Völler ist noch offen. Zunächst war geplant, dass er bis nach der EM bleibt. Längst gibt es aber den Gedanken, dass mit Funktionär darüber hinaus verlängert werden soll. Völler gab darauf einen kleinen Hinweis: "Es gefällt mir im Moment, warten wir mal ab."

Weiter geht es für die deutsche Nationalmannschaft Anfang Juni mit den Testspielen gegen die Ukraine (3. Juni) und Griechenland (7. Juni). Die Europameisterschaft, bei der das DFB-Team in Gruppe A ist, startet dann am 14. Juni (21 Uhr) mit dem Spiel gegen Schottland.