Entscheidung "aus dem Nichts": Eisbären-Verteidiger Finkelstein verkündet Karriereende

Gut einen Monat vor dem Start der Play-offs müssen die Eisbären Berlin künftig auf Ben Finkelstein verzichten. Der Verteidiger beendet seine Laufbahn aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung.

Dies teilten die Berliner am Freitag in einem offiziellen Statement mit. Die Entscheidung kam "für uns aus dem Nichts", sagte Sportdirektor Stephane Richer: "Er hat seine aktuelle Verletzung nahezu vollständig auskuriert. Wir haben nach der Länderspielpause fest mit seiner Rückkehr ins Team gerechnet. Ben war ein wichtiger Baustein unserer starken Verteidigung. Er wird uns fehlen."

Mit 15 Assists in 37 Spielen zählte Finkelstein, gerade einmal 26 Jahre alt, zu den offensivstärksten Verteidigern der Eisbären - vor allem im Powerplay. Der Amerikaner war im Sommer von den Vienna Capitals in Österreich nach Berlin gewechselt. Man werde "noch einmal den Spielermarkt sondieren", kündigte der DEL-Rekordmeister an.

Die Eisbären stehen in der Tabelle momentan auf Rang eins, aus den vergangenen sieben Spielen gingen sie sechsmal als Sieger hervor. Am kommenden Dienstag muss der neunmalige Meister in Schwenningen ran (19.30 Uhr).