Entlassener Farke geht voller Stolz: "Wir waren ganz schön langlebig"

Premier-League-Aufsteiger Norwich City hat seinen deutschen Trainer Daniel Farke entlassen - dabei überrascht besonders der Zeitpunkt.

Er musste am Samstagabend in Norwich seinen Hut nehmen: Coach Daniel Farke. imago images/Focus Images

Farke ist nicht mehr länger Trainer in Norwich, das gab der Verein am Abend via Twitter bekannt. Der 45-Jährige hatte den damaligen Zweitligisten zur Saison 2017/18 übernommen und in seinem zweiten Jahr im Amt in die Premier League geführt. Norwich stieg postwendend wieder ab, doch die Verantwortlichen hielten an Farke fest. Dieser bedankte sich für das Vertrauen mit dem Wiederaufstieg am Ende der vergangenen Spielzeit.

Wir verlassen Norwich mit großem Stolz, denn knapp 4,5 Jahre bei diesem außergewöhnlichen Verein gearbeitet zu haben, bedeutet uns sehr viel. Daniel Farke

Wörtlich sagte er am Sonntag: "Wir, und damit meine ich unser Trainer-Team mit Edmund Riemer, Christopher John, Chris Domogalla und meiner Wenigkeit hatten eine großartige Zeit bei Norwich City, die nun ein Ende gefunden hat. Wir verlassen Norwich mit großem Stolz, denn knapp 4,5 Jahre bei diesem außergewöhnlichen Verein gearbeitet zu haben, bedeutet uns sehr viel. Unser besonderer Dank geht an die Fans, die das Team und uns immerzu unterstützt haben und die vielen schönen Momente in der Carrow Road unvergesslich machen. Zwei gemeinsame Aufstiege in die Premier League werden uns für immer verbinden. Fußball ist ein kurzlebiges Geschäft und trotzdem waren wir ganz schön langlebig, weil uns dies auch durch Delia Smith, Michael Wynn Jones und Stuart Webber ermöglicht wurde. Good bye, Canaries. Wir sehen uns wieder."

In der Saison 2021/22 konnte Norwich bislang selten mit der Konkurrenz mithalten, steht nach elf Spielen bei nur fünf Punkten und einem Torverhältnis von 5:26. Am Samstag feierten die Canaries nun allerdings den ersten Saisonsieg, beim frechen Mitaufsteiger Brentford gewann Norwich durch Tore von Normann und Pukki (Elfmeter) mit 2:1. Nachdem Farke anschließend den Journalisten Rede und Antwort gestanden hatte, wurde er nach Informationen von "The Athletic" über die Trennung informiert.

"Jetzt der richtige Zeitpunkt" für den Verein

Sportdirektor Stuart Webber sprach am Abend von einer "schwierigen Entscheidung", die zum Wohle des Vereins habe getroffen werden müssen. Die Verantwortlichen hätten das Gefühl, "dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen Wechsel auf dieser Position vorzunehmen".

Neben Farke wurde auch die Trennung von dessen Assistenten Eddie Riemer, Chris Domogalla und Christopher John bekanntgegeben.